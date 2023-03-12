央行高層吹搬風...兩年半內 這三大局處一級主管將退休

中央銀行一級主管退休潮，明(2024)年7月起捲土重來。據了解，央行共有四局五處，自明年中起至後年兩年內，包括金檢處處長蘇導民、業務局局長潘榮耀、國庫局局長賀培真都將屆齡退休，按照央行傳統，遺缺以內升的機率最高。

央行與公股行庫近年進入戰後嬰兒退休高峰，早在2020年7月16日，央行就有四位一級主管退休，包括業務局前局長陳一端、經研處前處長林宗耀、國庫局前局長陳玉敏、會計處前處長黃桂洲均屆齡退休；2021年7月，則是發行局前局長施遵驊、國庫局前局長柯玲君退休。

2021年9月，業務局前局長蕭翠玲自願退休，央行宣布由臺灣銀行副總潘榮耀接任；蕭翠玲自請退休後，轉任金管會政務副主委。在此之後，直到2024年1月，央行沒有任何一級主管屆齡退休。

不過，到2024年7月，金檢處處長蘇導民將屆齡退休。蘇導民為中國文化大學國際貿易學系畢業、政治大學財政研究所碩士、英國南安普敦大學經濟學研究所博士，1984年央行行員乙等特考及格，1994年8月19日進央行，歷任外匯局副研究員、研究員、駐紐約代表辦事處主任、金檢處稽核、副處長等職務。

2025年1月，業務局局長潘榮耀將退休。潘榮耀為淡江大學企業管理系畢業，政治大學財政研究所碩士，1984年央行行員乙等特考及格，1985年7月25日進央行，歷任金檢處辦事員、業務局辦事員、專員、副科長，2001年11月1日過調臺銀，曾任臺銀總經理室秘書、研究員、秘書室副主任、財務部副理、五股分行經理、新加坡分行經理、松江分行經理、董事會秘書室專門委員兼副主秘、董事會秘書室主秘兼臺灣金控主秘、發行部經理、董事會秘書室主秘，2019年7月升任臺銀副總後，2021年9月回鍋央行。

2025年7月，國庫局局長賀培真將屆齡，她自臺灣大學經濟學系畢業，1984年央行行員乙等特考及格，1984年8月16日進央行，歷任經研處辦事員、發行局專員、副科長、外匯局專員、科長、襄理、行委、副局長等職，2021年7月16日升任國庫局長。