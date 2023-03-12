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行動錢包成支付常態 Visa調查八成消費者周周使用

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
無邊境金融逐漸普及，每月多次跨境血拚、每季海外匯款漸成常態。圖/Visa提供
無邊境金融逐漸普及，每月多次跨境血拚、每季海外匯款漸成常態。圖/Visa提供

儘管疫情趨緩讓消費者逐步回歸實體生活，但隨著無接觸經濟興起，持續帶動電子支付蓬勃發展，「行動錢包」已成為不可或缺的支付工具。Visa 最新「消費者支付態度報告 4.0」就顯示，超過六成消費者在線上購物時會用行動錢包結帳，實體店面方面亦有約八成消費者周周使用，99%消費者表示未來會繼續或更常使用行動錢包。

報告也發現，過去一年跨境金融已成為常態，平均每兩人中就有一人（53%）曾有跨境網購的經驗，也有一成消費者每季進行海外匯款。即使回歸實體生活，仍有49%消費者經常使用線上支付，更有近八成（79%）消費者每月多次網購，凸顯台灣消費者早已習慣實體、線上的混合消費模式。

此外，根據Visa 最新「消費者支付態度報告 4.0」，消費者相當重視每次利用電子支付消費時可獲得的點數回饋，其中有四成消費者會定期追蹤，尤其在累積點數的體驗上，消費者特別在意流暢直覺的兌換過程（50%）、多元類別的兌換選擇（45%）以及不限制使用期限（37%）三大項目，這些都讓品牌積極投入透過點數「圈粉」的經營策略。

Visa台灣總經理趙麗芳表示，台灣消費者加深化電子錢包的使用，並期望構建一個包容性高的支付生態系統以提供多元化方式付款，Visa與金融以及科技夥伴也持續致力協助消費者，以隨時隨地透過多元支付方式，便利地進行交易。

行動錢包已成為消費者生活場景不可或缺支付工具，消費者不論實體交易或線上購物都愛使用行動錢包支付，八成周周用感應行動支付（80%）、掃碼行動支付（79%），超過六成（64%）消費者線上購物也用行動錢包結帳。

99%消費者表示未來會持續或更常使用行動錢包，因方便易用、能賺點數回饋且可無縫融入其日常生活。

行動錢包 Visa

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