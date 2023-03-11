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矽谷銀行倒閉美銀行業爆危機 金融三業對美曝險約15兆
美矽谷銀行（SVB）宣布倒閉，移交由美聯邦監管機構接管，恐成為金融風暴後最大銀行業危機。據金管會統計，金融三業對矽谷銀行皆無曝險，但國內金融業對美曝險約新台幣15兆元。金管會強調，將持續關注國際金融情勢發展，強化國內金融業對海外授信及投資的風險管控。
美銀行業近期動盪，矽谷銀行（SVB）昨宣布倒閉，移交由美聯邦監管機構接管，專注於加密貨幣的Silvergate Bank也於8日宣布結束營業。據金管會統計，包含國銀、保險業、券商，目前對美國矽谷銀行及Silvergate Bank皆無曝險，而投信基金雖有曝險金額，但僅有3億元。
然而，市場擔心矽谷銀行倒閉後，恐引發自全球金融危機以來最大的銀行倒閉風潮，也導致美股近期大幅下挫。據金管會統計，金融三業對美國整體的曝險金額約新台幣15兆元。
銀行業部分，截至1月底，國銀對美曝險為新台幣3兆3202億元，其中拆存為8672億元、投資1兆8955億元、授信5575億元；保險業部分，截至1月底對美曝險為8兆5454億元，約占保險業可運用資金比例28%；投信基金曝險約1兆4341億元、佔投信基金規模28.2%，境外基金曝險共1兆7512億元，占基金規模48.76％。
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