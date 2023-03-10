全國工商聯機車開發董事長林添龍 大明高中開講

台灣車禍事故頻傳，讓人十分憂心。大明高中特別邀請車禍事故理賠、交通安全達人-全國工商聯機車開發公司(NBF)董事長林添龍，及朝陽科技大學行銷與流通管理系副教授凃鈺城到校演講，分享路權觀念、無照駕駛代價、新手上路及車禍事故處理等相關知識，強化學生交通安全意識。

要預防和減少交通事故發生，最重要是交通路權觀念，很多人因為不懂路權而發生車禍。交通安全達人林添龍以鐵路做比喻，鐵路有絕對優先通行的路權，不能隨便入侵鐵路的行徑路線，否則容易發生車禍。

無照駕駛可能導致嚴重的交通事故，及引發相關法律責任問題，雖然無照駕駛不為肇事事故全責主因，卻也要面對隨之而來的恐慌、憂慮、自責和後悔；若是肇事逃逸，將面臨更大的法律問題。

林添龍提醒青年學子們不要貪圖方便駕車，應等到考取合格的駕駛執照再上路，接受專業駕駛與道安訓練，而且要辦理保險，才能有效降低車禍肇事的風險與代價。

林添龍表示，車禍事故理賠是一個非常專業的領域，一般民眾可能因為缺乏法律知識而導致自身權益受損。年輕學子遇到交通意外事故，不僅車體毀損、身體受傷，繼而面臨的損害賠償、法律責任，及精神煎熬，是多麼無助，又不知如何求助。

凃鈺城指出，近來多有學生因為發生交通事故徬徨無助，前來尋求他的協助，並提到多數人認為，投保的保險公司會派專人出面協助事故處理。

但面對繁瑣複雜的法律問題，老師及保險公司實際的協助著實有限。需要更有專業能力的服務團隊協助處理理賠事務，讓車禍事故者可以有信任的依靠，作為保險公司和事故者間的溝通橋梁，得以保障自身權益不受損害。

大明高中校長吳原榮表示，學校長期重視學生品德教育養成，除智慧的啟發、良好習慣的養成外，對於面對可能的風險，亦要能具備評估和應對風險的策略。相信藉由此次演講，學生將更瞭解交通安全性，有更清楚的風險防範與因應準備，避免不必要的風險。