黑石集團爆違約 金管會：金融業未持有CMBS影響有限

全球著名的資產管理機構黑石集團發生商業地產抵押貸款支持證券發生違約，金管會今（10）日公布國內金融三業對黑石集團的曝險情況，有19家銀行對黑石集團曝險淨額共618.53億元；保險業有9家投資曝險金額約610億元，但皆未持有黑石集團CMBS，金管會強調影響尚屬有限。

全球最大的另類資管公司黑石集團，上周有價值5.62億美元的商業不動產抵押貸款支持證券（CMBS）發生違約，引發市場疑慮。金管會今表示，國銀均未持有黑石集團發行之商業不動產抵押貸款證券，不過共有19家銀行對黑石集團曝險淨額合計新台幣618.53億元，授信曝險614.54 億元。此外，本國銀行均未銷售黑石集團之CMBS；另有10家銀行銷售該集團之其他金融商品，總計71.36億元。

針對保險業部分，金管會說，國內保險業並未持有黑石集團發行之CMBS。另外，有9家保險業對黑石集團投資曝險金額合計約610億元，約占保險業可運用資金0.2%。

此外，證券商及期貨商自有資金部位均未投資黑石集團之有價證券；投信事業的公私募基金投資黑石集團之有價證券共計6.84億元，占整體基金規模5兆 877億元的0.01%。

另外，美國矽谷銀行及Silvergate Bank曝雷血洗美國銀行股，台股受連累大跌244點。金管會下午亦緊急清查國內金融機構，包括銀行、證券及保險業，截至今日最新確定「零曝險」。金管會亦強調，會持續關注國際金融情勢發展，適時檢視及採取相關監理措施。

據金管會各局揭露數字，截至今年1月底，銀行局統計國銀海外曝險美國，總額為新台幣4兆1,874億元，其中包含拆存8,672億元、投資1兆8,955億元、授信5,575億元。

保險業投資美國金額約8兆5,454億元，占保險業可運用資金比例約為28%；證券業對美國的曝險，投信基金約1兆4341億元，佔28.2%；境外基金共1兆7512億元，占48.7%。