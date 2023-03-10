美聯準會持續釋出鷹派訊號 中信金：預估央行3月升息半碼

美國聯準會主席鮑爾持續釋出鷹派訊號，國際機構紛紛調高3月聯準會加速升息的預期，國人也正關心3月23日國內央行理監事會是否再升息？中信金今預估，1、2月台灣通膨還有到2.5%至2.6%，認為央行有機會在3月升息半碼。

中信金今舉行法說會，中信金總經理陳佳文表示，去年美國聯準會升息17碼，原本市場都預期今年會緩慢下來才對，但這幾天的數據，美國通膨比預期高，通膨還有6%多，聯準會3月升息兩碼的可能性已經超過7成。

陳佳文指出，台灣的通膨過去沒有美國這麼嚴峻，所以國內央行的升息步伐緩慢，但1、2月台灣通膨還有到2.5%、2.6%，認為央行有機會在3月升息半碼，不過，因為台灣經濟仍屬穩健，不可能像美國一樣積極升息。