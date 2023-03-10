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美聯準會持續釋出鷹派訊號 中信金：預估央行3月升息半碼

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行。聯合報系資料照
央行。聯合報系資料照

美國聯準會主席鮑爾持續釋出鷹派訊號，國際機構紛紛調高3月聯準會加速升息的預期，國人也正關心3月23日國內央行理監事會是否再升息？中信金今預估，1、2月台灣通膨還有到2.5%至2.6%，認為央行有機會在3月升息半碼。

中信金今舉行法說會，中信金總經理陳佳文表示，去年美國聯準會升息17碼，原本市場都預期今年會緩慢下來才對，但這幾天的數據，美國通膨比預期高，通膨還有6%多，聯準會3月升息兩碼的可能性已經超過7成。

陳佳文指出，台灣的通膨過去沒有美國這麼嚴峻，所以國內央行的升息步伐緩慢，但1、2月台灣通膨還有到2.5%、2.6%，認為央行有機會在3月升息半碼，不過，因為台灣經濟仍屬穩健，不可能像美國一樣積極升息。

對於金融業者來講，陳佳文表示，如果持續升息，債券市場會持續低迷，對於保險公司營運會顯得越來越困難，但對銀行來講，核心存款大的銀行，會受惠於升息，營運會更好，也不認為今年會像去年一樣大幅度的升息。

中信金總經理陳佳文。記者曾原信／攝影
中信金總經理陳佳文。記者曾原信／攝影

升息 美國聯準會 中信金 央行

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