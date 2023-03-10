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產險公會定調 3月20日起輕症確診防疫險不理賠

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
疫情指揮中心今表示，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」，產險公會今也定調，3月20日起，若經診斷屬輕症者，依疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。本報資料照片
疫情指揮中心今表示，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」，產險公會今也定調，3月20日起，若經診斷屬輕症者，依疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。本報資料照片

自3月20日起，新冠肺炎輕症將「免通報、免隔離」，疫情指揮中心今也表示，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」。針對民眾最關注防疫險理賠，產險公會今定調，3月20日起，若經診斷屬輕症者，依疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。

產險公會表示，依照防疫保險商品契約條款約定，被保險人經醫師診斷確定罹患法定傳染病者，保險公司依約給付確診保險金。因指揮中心已於今對外說明，嚴重特殊傳染性肺炎病例定義將於3月20日調整，於臨床條件中載明「發燒(≥38°C)或有呼吸道症狀後14日(含)內，出現肺炎需氧氣治療或其他併發症，因而住院(含急診待床)或死亡者。」且須符合檢驗條件後，始為確定病例。

產險公會表示，由於新定義未包括輕症，是以新冠輕症已非「嚴重特殊傳染性肺炎」的確定病例，而不屬法定傳染病的範疇，因此自3月20日起，若經診斷屬輕症者，依前述疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。

保險金 傳染病 肺炎

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