鬆一口氣！產險公會宣布 新冠輕症免通報自3月20日起不再理賠

針對新冠輕症自3月20日起「免通報、免隔離」，防疫保單究竟要不要予以理賠？產險公會今（10）日緊急召開常務理事會，產險公會發布新聞稿表示，「若經診斷屬輕症者，依疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。」換言之，自3月20日後，新冠輕症確診者，無法再向保險公司申請防疫險理賠。

產險公會新聞稿全文如下：

按防疫保險商品契約條款約定，被保險人經醫師診斷確定罹患法定傳染病者，保險公司依約給付確診保險金。因指揮中心已於今日對外說明，嚴重特殊傳染性肺炎病例定義將於3月20日調整，於臨床條件中載明「發燒(≥38°C)或有呼吸道症狀後14日(含)內，出現肺炎需氧氣治療或其他併發症，因而住院(含急診待床)或死亡者。」且須符合檢驗條件後，始為確定病例。

由於新定義未包括輕症，是以新冠輕症已非「嚴重特殊傳染性肺炎」之確定病例，而不屬法定傳染病之範疇，爰自112年3月20日起，若經診斷屬輕症者，依前述疾管署規範，不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。