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3月20日起輕症不算法定傳染病 產險業：防疫險衝擊畫下句點

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
疫情指揮中心今表示，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」，等於防疫險將可不用理賠。本報資料照片
疫情指揮中心今表示，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」，等於防疫險將可不用理賠。本報資料照片

自3月20日起，新冠肺炎輕症將「免通報、免隔離」，針對防疫險是否理賠，關鍵就在於輕症免通報後就不符合法定傳染病定義，疫情指揮中心今也表示，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」，等於防疫險將可不理賠。產險業者今表示，對於防疫險的衝擊，可以說是畫下句點。

金管會官員昨天指出，依照傳染病防治法，法定傳染病要符合「通報」的要件，單從法規來看，輕症免通報非屬法定傳染病，有空間不理賠，但因屬衛福部的法規，還要再跟指揮中心確認。今天指揮中心在記者會上明確指出，自3月20日後，輕症確診者不再歸類「法定傳染病」。

中信金今下午召開法說會，中信產為台灣人壽子公司，台灣人壽資深副總葉栢宏表示，如果接下來認定輕症不是法定傳染病，就不是在防疫險保單中給付的項目，換句話講，輕症如果不會列為法定傳染病的話，整體對於防疫險的狀況，在3月20日可以說是劃下句點。

葉栢宏指出，受到防疫險影響，去年認損213億元，目前每日理賠金額約5000萬到6000萬元，理賠可以說是接近尾聲，在契約將結束的狀況下，誤差金額不會太大。

後續是否仍然繼續增資中信產？葉栢宏表示，會持續增資，因為認損213億元，預計5月會啟動最後一次增資，希望把理賠狀況確認下來後，5月將增資金額一次到位給中信產，讓產險可以恢復到正常營運與金管會的資本要求。

防疫險 傳染病 理賠 金管會

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