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防疫險理賠近尾聲 中信產5月啟動最後一波增資

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
圖為醫院外篩檢站。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
圖為醫院外篩檢站。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

隨疫情趨緩，防疫保單理賠件數及金額逐漸降低，不過產險業增資計畫尚未停下腳步。中信金（2891）子公司台灣人壽資深副總葉栢宏今（10）日表示，預計旗下子公司中信產今年5月將啟動最後一波增資，選擇5月是可將整體理賠金額確定，「增資金額屆時將一次到位。」

中信金控今日下午舉行2022年第四季法說會，台灣人壽資深副總葉栢宏指出，目前每日防疫險理賠金額約落在5,000~6,000萬元，已經接近尾端、因為防疫險契約即將結束，目前估算的理賠金額誤差不會太大。

葉栢宏說，去年中信產辦理3次增資共計155億元，預計今年5月啟動最後一次增資，5月可把整個理賠的狀況確定，增資金額一次到位，讓中信產的營運盡快回復到主管機關要求的水準。

保險局統計，截至3月6日已有6家產險完成增資，總完成增資金額共1045億元，包含國泰世紀產200億元、中信產155億元、富邦產150億元、新安東京海上產200億元、和泰產260億元、兆豐產80億元，另新安東京海上產還有80億元增資已經保險局核准，但還未完成增資。

增資 中信金控 理賠 防疫險

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