黑幫滋事挑戰公權力 林右昌：踩到地雷 已經倒大楣
近日黑幫滋事，高調挑釁公權力，內政部長林右昌今（10）日表示，這不是踩到紅線，而是踩到地雷！不是將倒大楣，而是已經倒大楣。警方一定會讓這種破壞社會治安的囂張行徑付出代價。
林右昌強調，公權力執法沒有死角，沒有縱容，即使觀光飯店也一樣，應配合政府打擊犯罪、安定民心的行動。
林右昌表示，已責成警政署通令各縣市警察局，強力掃蕩嚴查嚴辦，不得有類此情事發生，這就是各縣市警察局長的績效指標，也要求各地方縣市首長，要負起督導的責任。
關於打詐的工作，林右昌則說，在陳院長第一次主持治安會報後有特別指示警政署強力偵辦，在昨天也有重大成果。事實上過去在偵辦詐欺案件時，最困擾是社群媒體跟投資詐騙，這都是利用網絡工具在做詐騙行為，金管會已邀集臉書、google及相關單位來協調整合，取得重大成果，兩家社群公司也承諾，只要政府提供檢舉資料，會在最短時間內下架。內政部對於治安維護工作絕對戮力以赴，一定要給民眾安全穩定的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言