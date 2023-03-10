黑幫滋事挑戰公權力 林右昌：踩到地雷 已經倒大楣

近日黑幫滋事，高調挑釁公權力，內政部長林右昌今（10）日表示，這不是踩到紅線，而是踩到地雷！不是將倒大楣，而是已經倒大楣。警方一定會讓這種破壞社會治安的囂張行徑付出代價。

林右昌強調，公權力執法沒有死角，沒有縱容，即使觀光飯店也一樣，應配合政府打擊犯罪、安定民心的行動。

林右昌表示，已責成警政署通令各縣市警察局，強力掃蕩嚴查嚴辦，不得有類此情事發生，這就是各縣市警察局長的績效指標，也要求各地方縣市首長，要負起督導的責任。

關於打詐的工作，林右昌則說，在陳院長第一次主持治安會報後有特別指示警政署強力偵辦，在昨天也有重大成果。事實上過去在偵辦詐欺案件時，最困擾是社群媒體跟投資詐騙，這都是利用網絡工具在做詐騙行為，金管會已邀集臉書、google及相關單位來協調整合，取得重大成果，兩家社群公司也承諾，只要政府提供檢舉資料，會在最短時間內下架。內政部對於治安維護工作絕對戮力以赴，一定要給民眾安全穩定的生活環境。