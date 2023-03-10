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會員傻眼！好市多換新卡要附「房屋稅、保單」 北富銀回應了

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會員傻眼！好市多換新卡要附「房屋稅、保單」 北富銀回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco），非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco），非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）和國泰世華銀行合作的聯名卡即將到期，許多會員紛紛申請富邦Costco卡。不過，一名女網友在臉書上發文，指出申請富邦聯名卡後，竟然收到補繳文件的通知，要求附上房屋稅單和人壽保單等資料，而台北富邦銀行也回應了。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，表示日前申請富邦聯名卡，結果過幾天收到信件要求補齊文件，包括房屋稅單和人壽保單，讓她傻眼直呼，「大家也是這樣？還是我個人問題，搞的我不想辦，黑卡也想退了…」。

貼文曝光後就掀起討論，有網友表示，「我當下看到都傻了」、「媒人婆要調查身家嗎？」、「感覺富邦百般刁難」、「我也收到要補件的Email」、「富邦是有多怕人付不出來啊⋯我以為都是以卡辦卡」、「是要順便拿到財務資料嗎？還要提供保單」。

也有網友提到，「用富邦銀行理專給的連結，只需要準備照片，第12天收到卡片」、「我是直接在官網辦，財力證明只要擇一即可」、「我只給薪資證明，網路按一按就拿到了」、「我只補交活存明細就發卡了，進入那個補件網頁直接傳相片檔就可以」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，台北富邦銀行回應，該通知是針對申請本行信用卡客戶，因財力證明相關文件不足所提出的補件提醒，其中列出的財力證明清單均為有效之證明文件，方便客戶從中選擇最易取得、或最有利其額度申請之資料，且僅需擇一提供就可以，「本行在通知文字表達上未盡清楚，會即刻檢視調整，避免造成誤解」。

Costco 好市多

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