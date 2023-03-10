黑石違約 金管會：大型行庫未曝險

全球著名資產管理機構黑石集團近日有商業地產抵押貸款擔保證券發生違約，金管會昨（9）日表示，初步掌握國內大型行庫自營部位並未曝險，但金融三業對黑石集團整體曝險概況仍在調查中。

全球最大另類資管公司黑石集團，上周有價值5.62億美元（約173億台幣）的商業不動產抵押貸款擔保證券（CMBS） 發生違約，引發市場疑慮。

金管會昨表示，目前國內大型行庫自營部位並沒有相關曝險，至於國內金控及金融三業整體曝險情形，已啟動了解中。

黑石集團為全球最大另類資產管理機構，不動產基金為黑石最大集團業務，包括一系列美洲、歐洲、亞洲房地產基金及房地產收益信託REITs等。

據外電上周報導，黑石集團有價值5.62億美元商業不動產抵押貸款擔保證券違約，據知情人士透露，黑石曾向證券化票據持有人尋求延期，以便有時間處置資產和償還債務，但最後仍發生違約。

金管會銀行局副局長林志吉昨日表示，目前初步詢問數家大型行庫，針對黑石集團違約的CMBS，數家大型行庫自營部位均沒有曝險。至於國內金控及金融三業的整體曝險，已啟動了解中。