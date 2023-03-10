黑石違約 金管會：大型行庫未曝險

經濟日報／ 記者齊瑞甄廖珮君／台北報導

全球著名資產管理機構黑石集團近日有商業地產抵押貸款擔保證券發生違約，金管會昨（9）日表示，初步掌握國內大型行庫自營部位並未曝險，但金融三業對黑石集團整體曝險概況仍在調查中。

全球最大另類資管公司黑石集團，上周有價值5.62億美元（約173億台幣）的商業不動產抵押貸款擔保證券（CMBS） 發生違約，引發市場疑慮。

金管會昨表示，目前國內大型行庫自營部位並沒有相關曝險，至於國內金控及金融三業整體曝險情形，已啟動了解中。

黑石集團為全球最大另類資產管理機構，不動產基金為黑石最大集團業務，包括一系列美洲、歐洲、亞洲房地產基金及房地產收益信託REITs等。

據外電上周報導，黑石集團有價值5.62億美元商業不動產抵押貸款擔保證券違約，據知情人士透露，黑石曾向證券化票據持有人尋求延期，以便有時間處置資產和償還債務，但最後仍發生違約。

金管會銀行局副局長林志吉昨日表示，目前初步詢問數家大型行庫，針對黑石集團違約的CMBS，數家大型行庫自營部位均沒有曝險。至於國內金控及金融三業的整體曝險，已啟動了解中。

金管會 房地產

延伸閱讀

上市櫃資安事件頻傳 金管會：未即時發重訊最重罰500萬

輕症確診免隔離防疫險賠不賠？ 金管會：需要時間討論

KY公司狀況頻傳 監院促請金管會檢討改進

元月房貸餘額 首見衰退

相關新聞

國泰金 發300億公司債

國泰金控昨（9）日公告，董事會決議，擬發行上限300億元的主順位公司債，發行期間最長10年，以充實營運資金及償還借款，為...

Google、Meta詐騙廣告 1天內下架

社群平台上詐騙、投資廣告猖獗，甚至許多是冒名知名人士投放釣魚廣告。金管會昨天會同數位部、ＮＣＣ找Google、Meta（...

輕症免通報…牽動防疫險理賠

指揮中心拍板3月20日起，新冠肺炎輕症將免通報，民眾防疫險到底還能賠嗎？依《法定傳染病防治法》第39條規定，法定傳染病需...

台壽 拿下高雄議會都更案

高雄舊市議會公辦都更案評選結果出爐，中信金控昨（9）日公告，子公司台灣人壽獲選為最優申請人。

黑石違約 金管會：大型行庫未曝險

全球著名資產管理機構黑石集團近日有商業地產抵押貸款擔保證券發生違約，金管會昨（9）日表示，初步掌握國內大型行庫自營部位並...

富豪出手 大買海外高息債

2023年美國升息續響「鷹啼」，富豪大戶資產配置又動了。據金管會昨（9）日公布1月底統計，八家銀行開辦高端資產（1億元以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦