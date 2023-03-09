康和證券雙獲ISO 45001 & ISO 14001認證

康和證券（6016）為員工打造健康安全的友善職場工作環境，並長期致力員工身心健康安全與福利措施，同時取得「ISO 45001職業安全衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統」兩項認證，並於舉辦授證儀式，接受BSI英國標準協會洪詩嵐協理頒發證書。

康和證券董事長鄭大宇表示，繼去年榮獲1111幸福企業金獎肯定，為落實推動ESG及強化公司治理，也已成立永續發展委員會，此次同時取得ISO兩項認證的意義重大，證明康和證券遵守法規且積極守護員工健康安全，並持續朝向「職安衛生與永續發展」之綠色企業目標前進，積極展現與國際接軌的決心。

此外，公司治理、永續發展已成為企業DNA，並從「節能減碳E化政策」、「溫室氣體與能源管理」、「綠色採購與供應商管理」等三大面向大力推動綠色低碳永續環境，且於去年進行ISO14064-1:2018溫室氣體盤查，目前申請第三方認證中，邁向永續環境願景，實踐康和對環境的承諾。

同時重視員工福利與關懷，已連續六年於每月「康和蔬食日」，免費提供給員工一份蔬食餐，並使用環保餐盒，去年度共減少386公斤碳排放量；也經常辦理多元化的健康課程與社團活動，照顧員工身心靈健康。在疫情三年期間，為降低同仁染疫風險，積極訂定各項防疫措施，分層異地或居家辦公、彈性上班及每周五辦公環境消毒，更提供接種疫苗公假，並為全體員工購買防疫險，採購口罩、防護面罩與快篩劑等防疫用品。未來將繼續優化各項福利措施，打造更友善的幸福職場。

ISO 45001職業安全衛生管理系統是2018年由英國主導，匯集70個以上國家的意見所共同發布的全球第一個「職業安全衛生管理系統標準」，適用於各種規模的企業組織。主要目的在幫助企業為員工創造更好的工作環境，預防與工作有關的職業傷害和健康危害，同時更是企業體現企業社會責任的最佳方式。

ISO 14001環境管理系統是建立與實施環境管理體系認證的準則，以有效地預防和控制汙染，提高資源運用效率，目前已在全球171個國家區擁有超過30萬張證書。