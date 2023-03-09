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3月20日新冠輕症免通報 產險業者：不等於免理賠

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
快篩陽性輕症自3月20日免通報、免隔離。圖／聯合報系資料照
快篩陽性輕症自3月20日免通報、免隔離。圖／聯合報系資料照

行政院長陳建仁今（9）日宣布快篩陽性輕症自3月20日免通報、免隔離，防疫險對於輕症也可望可免理賠，意味著產險業總算可鬆一口氣。產險業者說，如果新規定修改為非法傳，確實有幫助，不過也無奈說，「影響有限啦，畢竟血都吐光了，理賠高峰大概已經過去。」

據了解，保險局對此回應，如果按照行政院新規定，新冠肺炎輕症免通報、免隔離，等於修改定義不是法定傳染病，依照保單條款規定，須經醫師診斷為法定傳染病才要理賠，若放寬為非法傳，保險業者自然也不需要再理賠。

另一間產險業者也表示對上述說法持保留態度，因目前即便「免通報」，但並不視同沒有確診。根據保單條款，保戶要申請理賠，需要確診並附上診斷證明，對於業者來說，並非等同於不需理賠。

再者，針對防疫保單大部分4月中旬到期，業者認為，該賠的都陪了，高峰已經過去，現在都是剩下尾數；但也有業者樂觀表示，「後續不用再理賠這麼多，應該會鬆一口氣。」

理賠 防疫保單 產險

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