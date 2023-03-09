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康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO認證 打造健康安全工作環境

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO 45001 & ISO 14001認證，康和證券總經理邱榮澄(右)代表接受BSI英國標準協會洪詩嵐協理(左)頒發證書。(康和證券/提供)
康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO 45001 & ISO 14001認證，康和證券總經理邱榮澄(右)代表接受BSI英國標準協會洪詩嵐協理(左)頒發證書。(康和證券/提供)

康和證券（6016）為員工打造健康安全的友善職場工作環境，並長期致力員工身心健康安全與福利措施，1月同時取得ISO 45001 職業安全衛生管理系統、ISO 14001 環境管理系統兩項認證，並於本周舉辦授證儀式，由康和證券總經理邱榮澄代表接受BSI英國標準協會洪詩嵐協理頒發證書。

康和證券董事長鄭大宇表示，繼去年榮獲1111幸福企業金獎肯定，為落實推動ESG及強化公司治理，也已成立永續發展委員會，此次同時取得ISO 兩項認證的意義重大，證明康和證券遵守法規且積極守護員工健康安全，並持續朝向職安衛生與永續發展的綠色企業目標前進，積極展現與國際接軌的決心。

康和證券總經理邱榮澄也表示，公司治理、永續發展已成為企業DNA，並從節能減碳E化政策、溫室氣體與能源管理、綠色採購與供應商管理等三大面向大力推動綠色低碳永續環境，且於111年進行ISO14064-1:2018溫室氣體盤查，目前申請第三方認證中，邁向永續環境願景，實踐康和對環境的承諾。

同時重視員工福利與關懷，已連續六年於每月康和蔬食日，免費提供給員工一份蔬食餐，並使用環保餐盒，2022年度共減少386公斤碳排放量；也經常辦理多元化的健康課程與社團活動，照顧員工身心靈健康。在疫情三年期間，為降低同仁染疫風險，積極訂定各項防疫措施，分層異地或居家辦公、彈性上班及每周五辦公環境消毒，更提供接種疫苗公假，並為全體員工購買防疫險，採購口罩、防護面罩與快篩劑等防疫用品。未來將繼續優化各項福利措施，打造更友善的幸福職場。

ISO 45001職業安全衛生管理系統是2018年由英國主導，匯集70個以上國家的意見所共同發布的全球第一個職業安全衛生管理系統標準，適用於各種規模的企業組織。主要目的在幫助企業為員工創造更好的工作環境，預防與工作有關的職業傷害和健康危害，同時更是企業體現企業社會責任的最佳方式。

ISO 14001環境管理系統是建立與實施環境管理體系認證的準則，以有效地預防和控制汙染，提高資源運用效率，目前已在全球171個國家區擁有超過 30 萬張證書。

康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO 45001 & ISO 14001認證，BSI英國標準協會洪詩嵐協理(左三)頒發證書予康和證券總經理邱榮澄(右三)與其團隊。(康和證券/提供)
康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO 45001 & ISO 14001認證，BSI英國標準協會洪詩嵐協理(左三)頒發證書予康和證券總經理邱榮澄(右三)與其團隊。(康和證券/提供)
康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO 45001 & ISO 14001認證，BSI英國標準協會洪詩嵐協理(左)頒發證書予康和證券總經理邱榮澄(中)、康和證券執行副總康景泰(右)。(康和證券/提供)
康和證券雙獲BSI英國標準協會ISO 45001 & ISO 14001認證，BSI英國標準協會洪詩嵐協理(左)頒發證書予康和證券總經理邱榮澄(中)、康和證券執行副總康景泰(右)。(康和證券/提供)

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