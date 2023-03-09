亞幣全面跳水 熱錢落跑 台幣貶1.96角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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美國聯準會主席鮑爾一席鷹派談話，讓國內匯市昨（8）日上演爆量重貶戲碼。大型國銀交易室主管指出，熱錢昨日一天匯出逾10億美元，拖累新台幣匯率重貶1.96角，以30.79元作收，連兩貶並為逾三個月新低，且單日貶值金額1.96角，也寫下五個月來最大紀錄。

眼見新台幣匯率迅速貶至30.7字頭價位，場外出口商躬逢其盛、一湧而上，與外資你來我往、相互對作，市場交投超熱絡，匯市一天爆出21.895億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，鮑爾的鷹派談話令市場驚慌失措，美元指數應聲飆高、非美貨幣齊貶。

根據中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲1.46%，非美貨幣匯率走勢全盤皆墨。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日重貶1.66%，超前日圓貶幅1.28%，淪為「最弱亞幣」。

新台幣匯率昨天重貶1.96角，看似貶得很凶，實際上貶值幅度為0.64%，僅略為超前人民幣的0.63%，就連星元匯率昨天也下挫0.75%，比新台幣貶得更重。

匯銀主管指出，聯準會主席向來「喊水會結凍」，而鮑爾7日出席參議院銀行委會作證時表示，最終利率可能會升得比預期更高，必要情況下升息速度也會加快。鮑爾的發言隨即在金融市場發酵，不僅美股重挫，亞幣也齊跳水，新台幣匯率在熱錢源源不絕撤出下，最低跌至30.796元，最多貶值2.02角。

匯銀主管表示，「熱錢整天都像水一樣流出，不過國內的出口商也不遑多讓，瘋狂進場拋匯，老大（指央行）也進場賣匯調節，略為限縮新台幣匯率貶勢，但力道並不大。」

展望後市，匯銀主管指出，鮑爾談話後，市場將關注眼光轉向美國的就業與經濟數字，若經濟與就業數據表現足以支撐聯準會升息2碼，將有助支撐美元維持強勢，新台幣匯率也將維持30.5至31元區間波動，不過在觸及31元整數大關前，新台幣匯率很可能會在30.8元附近整理。

新台幣 台幣匯率 美國聯準會

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