不論美國如何升息 法人：4D將是長期投資趨勢

美國聯準會（Fed）態度趨鷹，風險資產價格再度震盪。不過，法人指出，不論美國如何升息，4D將是長期投資趨勢。美國大型資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）集團指出，Fed今年仍將持續升息，但投資機會仍多，看好亞洲及中國大陸股票，維持加碼非投資等級債券、美國小型股。

普徠仕（T. Rowe Price）2023春季投資論壇8日登場，普徠仕亞太區多重資產解決方案策略師兼投資經理沈文婷指出，Fed除了在3月及5月持續升息之外，今年下半年仍有可能升息，聯邦基金利率可能升到5.75%甚至更高。

沈文婷指出，去年出現極為罕見的股票與債券均遭拋售的情形，但也使部分資產目前的評價很有吸引力，包含美國公債、美國小型股票等。另外，債券殖利率上升，也讓固定收益資產重新獲得投資人青睞，尤其非投資等級債券因存續期間短且殖利率較高，更能有效抵禦利率波動風險。

普徠仕全球成長策略投資組合專家高許（Rahul Ghosh）表示，今年股市投資的三大關注焦點為通貨膨脹、政策及衰退。升息代表各資產類別的資金競爭將更激烈，基本面及估值紀律將變得更重要。

高許指出，4D將是長期投資趨勢，也就是持久的獲利（durable earnings）、顛覆與數位化（disruption and digitalization）、去全球化（deglobalization）及脫碳（decarbonization）。不論美國利率是3%或6%，這4D的趨勢都不會改變。