國泰產擬減資71.66% 彌補防疫險累虧

國泰金控（2882）今(8)日公告，子公司國泰世紀產險今日董事會決議，擬減資50億5,705萬1,940元彌補累積虧損，減資比率71.66%，減資後股本20億元。

上述減資案將提報今年4月27日的國泰產險股東會討論，因國泰產為國泰金100%持有，可由董事會代行股東會職權。

國泰產表示，本次減資僅係會計帳務上調整，以股本彌補累積虧損。因不影響股東權益總數，也無需返還股東股款，對於公司業務承保能量、RBC(資本適足率)等皆無影響。

國泰產去年底RBC高於360%，財務體質良好。股本20億元為法令對產險公司資本額的最低要求。

因應防疫險理賠，國泰金去年兩次增資國泰產，每次各100億元，因已增資200億元，加上該公司今年1月底自留賠款準備餘額66.8億元，水位仍高，目前並無第三次增資計畫。

相較其他產險公司先減資、再增資，國泰產先增資、再減資，為何如此？國泰產表示，因為著重先取得股東注資，回應對保戶的理賠承諾，等會計年度結算，全年虧損金額確定後，才開始進行虧損撥補的動作。

總計2022年到2023年1月，國泰產防疫險簽單理賠金額243.8億元，自留理賠212.5億元，今年1月底防疫險有效件數58.8萬件，保單今年4月底將全數到期。