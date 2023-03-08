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1月銀行不動產放款比26%、探逾3年低 後市動能要看這件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會2023年1月底統計，僅剩3家銀行不動產放款比率落在逾28%警戒區，連續半年都未見超過29%者，整體國銀不動產放款比率更連七個月下降到26.41%的41個月新低水位，顯示房市供需持續萎縮的慘況。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

2022年受升息、打炒房、銀行嚴控不動產放款，房市供需俱降，使國銀不動產放款比率從6月27.2%高峰一路走跌，8月起沒有任何一家不動產放款比率逾29%，落在28~29%者逐月下降，到年底剩3家逾28%；2023年元月也是3家與上月持平，整體不動產比率則續跌0.17個百分點到26.41%的逾三年低點。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛認為，後市可能要關注的是，銀行總存款餘額的變化，當美國續升息，民眾或企業戶把存款搬去外幣投資商品，造成銀行總存款水位下降，恐壓抑銀行未來的房市放款動能。

換言之，當銀行總存款水位下滑，計算《銀行法》72-2條的分母萎縮時，若銀行仍要維持現行26%的不動產放款比率安全水位時，勢必會緊縮放款空間。

據金管會統計，2023年1月底總存款加金融債總額50.73兆元，月增續降到僅0.5%，但因月增率仍略高於不動產放款月減0.01%，使國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比率持續下探。

以個別銀行家數來看，1月有11家銀行不動產放款占比落在27~28%，3家銀行占比落在28~29%，超過29%者則掛零，換言之，逾27%者僅14家，家數均與上月相當。

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