快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

迎接出國旅遊熱 台新銀行推換美元享減碼4分

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，考量美元維持強勢的情況，建議有美元需求的民眾可以分批布局、紀律性換匯後，再轉入優存享受優惠利率，聰明換匯。圖／台新銀行提供
台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，考量美元維持強勢的情況，建議有美元需求的民眾可以分批布局、紀律性換匯後，再轉入優存享受優惠利率，聰明換匯。圖／台新銀行提供

美國今(2023)年1月非農就業人數優於市場預期，失業率繼續下滑並創1969年以來新低。穩健的勞動市場令市場持續上調聯準會升息預期，期貨價格顯示市場對於終端利率看法已向聯準會目標靠攏，且6月持續升息的機率增，而2023年底降息機率亦明顯下降，支持美元續強。展望2023年，美元強勢目前沒有終止跡象。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，考量美元維持強勢的情況，建議有美元需求的民眾可以分批布局、紀律性換匯後，再轉入優存享受優惠利率，聰明換匯。

劉熾原指出，台新推出「兔年美日匯好運」換匯活動，至本(3)月31日止，透過網路銀行及行動銀行於活動時段9：30~15：00以新台幣兌換指定外幣，即可享受匯率讓分優惠。每周三及周五，美元最高減4分、日圓減0.12分 ; 每月6、11、16號為驚喜日，再享全幣別優惠。以新台幣兌換美元10,000元為例，依當下匯率進行換匯，最多可省下新台幣400元。

此外，針對有外幣資產配置需求的民眾，台新銀行也推出具有競爭力的外幣存款專案。於3月31日止，民眾參與「美利階外幣定存專案」，可享美元定存1年期平均年息4.7%；偏好活存的民眾也可參與「活利GO外幣活存專案」，3個月優惠期間，美元活存年息可享4.6%，適合依需求靈活運用資金配置，小資族以原幣1,000元也能輕鬆申辦。

隨著各國隔離政策解除，許多民眾計劃出國，針對有出國需求的民眾，台新銀行也貼心提供領現鈔的小祕訣，凡透過網銀、行銀線上換匯後，隨時可至台新銀行全台各分行外幣ATM提領外幣現鈔，提領時間不受銀行營業時間限制。劉熾原提醒，為掌握更多換匯秘訣與優惠，建議民眾加入台新官方LINE帳號，得知最新活動優惠。

台新 新台幣 匯率 聯準會 升息 ATM

延伸閱讀

3/8【早晨財經速解讀】三月升兩碼?鮑爾國會放鷹火力全開 美股崩跌 台灣蛋價失控再創高

美股輪動 採多元配置

對台新作為 陸商務部長：力推兩岸經貿關係深入發展

最牛一輪／台灣50靚 台新26叫好

相關新聞

防疫雙險難關還沒完？產險業有保單因猴痘出險

防疫雙險2022年全年理賠金額衝破新台幣2100億元大關，重創產險業營運，雖然一年期保單看似進入最後一哩路，近日出現本土...

央行升息房貸族加速還款 國銀房貸餘額首次出現衰退

受到央行升息影響，民眾房貸成本加重，在資金允許的情況下加速還款，據金管會銀行局最新公布的1月國銀房貸餘額，相較於去年12...

迎接出國旅遊熱 台新銀行推換美元享減碼4分

美國今(2023)年1月非農就業人數優於市場預期，失業率繼續下滑並創1969年以來新低。穩健的勞動市場令市場持續上調聯準...

新台幣重貶1.96角 收30.79元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.79元，重貶1.96角，成交金額15.02億美元...

實踐低碳轉型 永豐首家綠色分行城中分行亮相

實踐低碳轉型與永續承諾，永豐金控（2890）子公司永豐銀行（5849）展現行動力打造首家綠色分行！永豐銀行表示，為使民眾...

富邦證券攜手台灣證券交易所 前進越南招商

為了讓越南台商瞭解台灣資本市場的優勢並回台上市，台灣證券交易所、富邦證券及台北富邦銀行2月20日共同前往胡志明市「越南經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦