迎接出國旅遊熱 台新銀行推換美元享減碼4分

美國今(2023)年1月非農就業人數優於市場預期，失業率繼續下滑並創1969年以來新低。穩健的勞動市場令市場持續上調聯準會升息預期，期貨價格顯示市場對於終端利率看法已向聯準會目標靠攏，且6月持續升息的機率增，而2023年底降息機率亦明顯下降，支持美元續強。展望2023年，美元強勢目前沒有終止跡象。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，考量美元維持強勢的情況，建議有美元需求的民眾可以分批布局、紀律性換匯後，再轉入優存享受優惠利率，聰明換匯。

劉熾原指出，台新推出「兔年美日匯好運」換匯活動，至本(3)月31日止，透過網路銀行及行動銀行於活動時段9：30~15：00以新台幣兌換指定外幣，即可享受匯率讓分優惠。每周三及周五，美元最高減4分、日圓減0.12分 ; 每月6、11、16號為驚喜日，再享全幣別優惠。以新台幣兌換美元10,000元為例，依當下匯率進行換匯，最多可省下新台幣400元。

此外，針對有外幣資產配置需求的民眾，台新銀行也推出具有競爭力的外幣存款專案。於3月31日止，民眾參與「美利階外幣定存專案」，可享美元定存1年期平均年息4.7%；偏好活存的民眾也可參與「活利GO外幣活存專案」，3個月優惠期間，美元活存年息可享4.6%，適合依需求靈活運用資金配置，小資族以原幣1,000元也能輕鬆申辦。

隨著各國隔離政策解除，許多民眾計劃出國，針對有出國需求的民眾，台新銀行也貼心提供領現鈔的小祕訣，凡透過網銀、行銀線上換匯後，隨時可至台新銀行全台各分行外幣ATM提領外幣現鈔，提領時間不受銀行營業時間限制。劉熾原提醒，為掌握更多換匯秘訣與優惠，建議民眾加入台新官方LINE帳號，得知最新活動優惠。