富邦證券攜手台灣證券交易所 前進越南招商

為了讓越南台商瞭解台灣資本市場的優勢並回台上市，台灣證券交易所、富邦證券及台北富邦銀行2月20日共同前往胡志明市「越南經濟文化辦事處、台商會長暨台商交流會」。會中，特別邀請越南經濟文化辦事處處長韓國耀、組長張皓鈞及越南台商總會會長簡智明與會，吸引當地台商企業熱烈參與。

這次交流會由越南多位商會會長出席，包含胡志明商會會長袁濟凡、頭頓商會會長吳昭宏、隆安商會會長王志堅、平陽商會副會長黃怡銘等；此外，中譽董事長戴勝裕、執行長戴嘉均等多位業界領袖透過這次面對面會談機會，分享營運經驗，現場互動氣氛熱絡。

台灣證券交易所組長陳脩文表示，透過資本市場直接金融的上市籌資功能，是協助企業永續經營成長的關鍵策略。企業透過上市籌備過程，不僅能完備管理制度、充實營運資本、招募及吸引優秀人才外，進而有效提升公司治理，健全財務內控內稽制度，提升企業知名度及競爭力，達成永續經營之目標。

台北富邦銀行越南地區代表兼胡志明市分行行長黃麗娟則表示，台北富邦銀行已深耕越南十多年，對當地市場動向瞭若指掌，與在地機構維持良好互動，建構完整的資源網絡，除了能提供台商基本的存款、放款、匯兌、進出口等業務，滿足多樣化的財務需求，還能為台商做稅務、投資、法規等諮詢規劃，協助其與越南市場快速接軌，期成為企業在永續經營過程中最信賴、最倚重的戰略夥伴。

富邦證券資深副總吳春敏表示，很多隱形冠軍台商企業在越南扎根多年，都具備掛牌條件和實力，透過這次交流會讓台商企業瞭解，可藉由回台上市及募資的方式來擴大企業規模、轉型升級、吸引人才並提升國際能見度。富邦證券提供創投投資、IPO掛牌、SPO籌資、併購財務顧問等一條龍式的完整服務，2022年榮獲證交所「推動創新獎」的肯定，豐富的輔導經驗將會是企業回台上市、轉型發展的最佳夥伴。