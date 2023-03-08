永豐銀實踐低碳轉型 打造首家綠色分行

實踐低碳轉型與永續承諾，永豐銀行（5849）打造首家綠色分行，為使民眾深入認識綠色金融，旗下位於台北車站精華地段的城中分行化身首間「綠色分行」，同時結合小蜜豐點數平台推出「覓點綠任務」、精心設計沉浸式客戶體驗，民眾親身感受綠色金融服務可獲「金Bee」回饋。

為使民眾深入認識綠色金融並以行動支持永續理念，永豐銀行表示，走近城中分行即可見綠意盎然的植栽牆，並介紹永豐銀行耕耘綠色金融生態圈的具體作為；進入分行後則享行動櫃員、線上取號或eNote電子表單等臨櫃節能數位化服務，全程無紙化減少碳排放，結合場景、氛圍及商品，打造「綠色金融櫃台」沉浸式體驗，完整流程亦榮獲第11屆菁業獎「最佳數位金融獎」肯定。

永豐銀行同步推出「覓點綠任務」邀請民眾體驗多元綠色金融服務，永豐銀行指出，結合今年甫上線的小蜜豐點數平台，完成指定任務即可獲小蜜豐金Bee 點數5至100點不等，例如啟用消費碳足跡查詢可獲5點、首次登入永豐銀行大咖APP並完成任一筆繳費可獲10點，首次登入DAWHO APP及小蜜豐點數專區可獲100點 ，完成所有任務可獲165點金Bee；點數可用於兌換等值刷卡金 ，或是住、行、食、玩、樂、家六大類共逾百項商品。