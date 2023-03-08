女力買房崛起 猜猜哪四種工作薪資「女比男多」
近年女性經濟實力大增，購屋人數已追上男性。住商機構企研室統計主計總處服務業薪資資料，雖然整體服務業男性收入仍高於女性，但去年女性薪資成長2.7%，優於男性2.6%，另外在不動產相關、金融、保險業及學前教育業，女性薪資則明顯高於男性。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，從服務業類型觀察，具有業務性質或是與小孩相處的類型，是女性薪資較佳的類型，從女性在服務業就業比率不低，薪資展望應有更好期待。
綜觀各類型服務業，女性在保險業、其他金融服務業，不動產經營及相關服務業、學前教育業，每月經常性薪資高於男性。
其中2022年女性保險業從業人員平均薪資達7.4萬，男性只有5.6萬，在不動產相關部分，女性平均薪資4.2萬，男性3.1萬；都明顯優於男性。
大家房屋企研室總監郎美囡分析，女性有同理心特質，在需要與人互動的服務業中會更能發揮，學前教育，房仲、保險業務員等業務性質工作，對女性來說相對得心應手，也容易在職場有亮眼表現。
徐佳馨指出，隨著女性教育水準提高，近年在職場上秀異者眾，但若以薪資公平度來說，確實業務性質類型，抑或是原本就以女性為主的工作類型，薪資較有機會優於男性，不過隨著科技進步與男女平權觀念被社會大眾接受，女性將更有機會以細緻專注與同理特質，贏得職場一片天。
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