阻斷投資詐騙廣告 金管會明邀Google、Meta開會

近期投資詐騙廣告樣態多元、流竄各大社群平台，民眾防不勝防。金管會表示，將於9日下午邀集Google、Meta兩大社群平台業者開會，召開網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議，盼能從源頭截斷不法金融投資廣告。

金管會證期局副局長張子敏昨（7）日在金管會例行記者會表示，將在3月9日下午邀集美商科高國際有限公司（Google）、台灣臉書有限公司（Meta）等平台業者及政府單位召開網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議。

張子敏指出，社群媒體網路已成為民眾獲取資訊的主要來源，網路上投資詐騙廣告氾濫，金管會希望能溯源、從源頭將社群媒體的不法金融投資廣告截斷，將在3月9日下午邀集Google、Meta兩大平台業者、以及國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會、數位發展部、台灣高等檢察署、法務部調查局、內政部刑事警察局、駐金管會檢察官等單位，召開網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議。

張子敏說，針對初步討論的議題和方向，將請刑事警察局說明詐騙集團利用網路社群媒體從事犯罪現況，並請Google、Meta分別談論其對金融投資廣告資訊的管理機制，希望與會單位共同討論、提出有效率、從源頭處理投資詐騙廣告的措施，並加強各單位間聯繫，以共同打擊金融投資詐騙行為。