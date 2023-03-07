壽險虧轉盈 證券手收大增 元大金2月獲利月增近1.6倍

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）自結2月單月稅後純益24.23億元，較1月大增近1.6倍，主因子公司元大人壽虧轉盈，以及元大證券獲利大增四成多等因素，累計前兩月元大金稅後純益為33.55億元，年減約16%，累計每股稅後純益（EPS）0.27元。

元大人壽因為1月新台幣大升2.18%，導致匯兌損失擴大使得1月稅後淨損4.09億元，拖累元大金1月賺不到10億元，2月獲利回神，新台幣貶值下，元大人壽2月單月獲利4.46億元，累計獲利轉虧為盈，元大證券也在2月台股交易日增加、日均量成長等因素下，帶動經紀業務手續費收入月增六成多，自營部分逢高獲利挹注收益等，使得元大證券2月單月獲利重返10億元之上，累計元大證前兩月稅後純益17.35億元，EPS 0.26元。

元大銀行2月也因新台幣回貶，使外幣資產部位產生匯兌利益，單月稅後純益6.18億元，累計元大銀前兩月稅後純益11.8億元，比去年同期大幅成長31.7%。

元大金控 新台幣

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