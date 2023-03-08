周轉金融通 終止連二降

據金管會統計，2023年1月國銀放款餘額36兆6,973億元，較上月增加427億元，其中象徵企業短期資金需求的周轉金放款，更較上月增加431億元到18兆4,883億元，終止連兩個月衰退的困境。

銀行主管說，1月周轉金放款止跌，有兩大主因，一、1月股債市走揚，市場資金多了、短票利率下跌，讓企業更願意借錢，二、1月債市殖利率下跌，各銀行債券評價減損縮小、淨值提升，又開始回頭搶放款，供需回穩、自然推升周轉金放款。

據透露，各大行庫給企業周轉金利率又回降到1.6至1.7%左右，與去年9至10月當時一度拉高到2%已降低，企業自然願意多借一點短期資金，預料2月仍會持續這樣榮景。

但周轉金放款回升、卻不代表企業資金需求回來了。據金管會統計，1月企業投資仍月減32億元到8,152億元，銀行主管說，科技業庫存仍高，資本支出未見好轉。

金管會公布2023年1月國銀存放款概況，1月存放比跌破70%大關降到69.78%，單月減少0.24個百分點。銀行局副局長童政彰說，若以四大放款用途別來看，1月企業投資和動產都減少，但幅度都很小，1月單月放款增加470億元，年減92%，主因是去年有紓困貸款，今年紓困陸續屆期、加上升息讓利率走揚也讓企業還款意願提高。