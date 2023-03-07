史上最大科技鬆綁 非重大消金系統准放境外雲端

為協助銀行抓住AI商機、降低行政申請成本，金管會昨預告修正金融機構業務委外辦法，最大亮點是，銀行未來只需針對「重大消金業務資訊系統委託到境外處理」者做申請核准，換言之，只要非重大、又非消金資訊系統的委外處理，全都免申請。

此舉受惠最大者，將是外商銀在台分行，未來免逐案申請核准，可降低行政成本；而對國內銀行來說，也因過去業者競相委託股哥、微軟、亞馬遜等雲端業者做AI運用，也從逐案申請改為免報准，效率將大幅提升。

目前在台外銀分行所使用的系統資訊，都是總行或區域總部共用的全球資訊系統，資料也儲存在總行或區域總部的境外資訊中心，過去業者透過歐美僑商會，爭取可免報准就放境外雲端，也爭取連國內都不需備份。

銀行局副局長童政璋說，在台外銀分行的消金資料要委託境外總部做風控辨識評估，過去「每件申請案都要審很久」，未來鬆綁後，有助外銀降低行政成本。

童政彰說，金融機構業務委外辦法從2006年9月發布至今，包括這次歷經四次修法，今年這次是史上最大幅度修正，預告同時也會開公聽會，最快今年9月上路。

主要修法有三大亮點，一、信用卡發卡及貸款的行銷、應收債權的委外，都從要報准改為免申請核准，二、金管會核定的委外作業項目，從得逐案報准，改為首案核准，其他業者可逕自辦理，三、跨境委外和雲端也大幅調整到，只限「重大消金資訊系統委託到境外處理」才要核准。

也就是說，未來銀行業「非重大性」、「非涉消金業務資訊」、「非放境外雲端」者全都可以免准，例如在台外商銀的非重大性消金業務資訊系統，就可以委託總行做統一處理。

童政彰強調，即便多項委外業務都免再報准，但金融業需負委外機構作業、客戶權益保障的最終責任，等於金融業要「負全責」，銀行也需確保金管會的檢查權。

修法後、對銀行業有三大助益，一、銀行業申請程序縮短，行政依從成本可以大幅降低，二、加重對委外治理效能和苛責，銀行業需全盤檢視委外政策、內控和風險評估，並建置治理架構，可提升治理效能。