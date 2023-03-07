股債市回穩！1月國銀大賺453億元 飆史上同期新高

受惠股債市回穩、財管和銷售保單等手續費收入也走揚，推升2023年1月整體國銀稅前盈餘達453億元飆史上同期新高，年增達50%，也是首度1月國銀獲利衝破400億元的最佳紀錄。

據統計，國銀獲利三大支柱，1月手續費收入是188.9億元、月增49億元，投資收益209.9億元、月增44.8億元，兩項支柱收益大增、抵銷掉1月農曆長假導致營業天數減少的淨利息收入略減20億元的影響。

銀行局副局長童政璋說，1月股債市走揚、提升投資收益，各銀行銷售保單回穩增加手續費收入，加上去年底打銷呆帳數字較高，1月呆帳也減少93億元，在投資與手續費收入挹注、提呆準備金減少，使1月國銀獲利453億元締造史上同期新高。

他說，即便1月國銀利息淨收入略減20億元降到513億元，但因利差仍維持一定水準，利息淨收益仍維持500億元動能。

金管會公布2023年1月國銀獲利數字。1月國銀稅前盈餘453.3億元，其中國內分行稅前盈餘316.3億元、獲利貢獻7成，貢獻占比年增3.3個百分點，顯示今年獲利貢獻仍以國內分行為主，海外市場獲利貢獻僅3成，尚未回溫。

若以各放款地區別來看，1月國內總分行放款月增966億元最大，海外市場部分，除大陸分行1月放款略增14億元外，OBU和海外分行放款1月都各減少411億元及142億元，顯示海外市場放款需求仍疲弱。

也因海外市場放款需求不振，使1月全體本國銀行存放比跌破70%大關，降到69.78%，下探近一年來低點。

象徵民間投資熱度的「存放比」一口氣跌破七成，代表企業資金需求不振嗎？銀行局副局長童政彰說，近年都在七成左右徘徊，主因是近年存款都是以千億元速度成長，放款則需要看整體景氣和市場需求而定。

他說，銀行吸收存款做放款，資金是否有效運用，會展現在投資部位與資金運用效益上，若以在獲利結構上來看，目前尚稱允當。據金管會掌握，目前國銀現金和約當現金都長期落在1.2~1.3兆元左右。

童政彰說，1月國銀存款增加2422億元，主要是壽險資金、或廠商轉存款，其中外商銀有大筆外資匯款款，導致存款增加。1月存款增加前三大是中信銀、滙豐銀和台新銀，各增加520~650億元之間。