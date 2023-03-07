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兆豐銀獲利年增逾1.8倍 推升兆豐金賺兩個月抵去年半年

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控（2886）在1月創下單月賺破40億元的歷史新高後，2月單月獲利仍維持相對高檔，為37.05億元，累計前兩月稅後純益77.84億元，比去年同期高成長1.18倍，累計每股稅後純益（EPS）0.56元，暫居五家已公布獲利金控冠軍。

兆豐金前兩月獲利佳，累計稅後純益77.84億元，幾乎已經和2022年上半年、六個月的累計獲利79.84億元相差無幾，等同今年賺兩個月就差不多是去年拚六個月的成績，資本市場相對去年漸趨回穩，以及去年2月適逢俄烏開戰重創全球金融市場、美一路鷹派升息等壓低基期，均是關鍵。

兆豐金今年來獲利亮眼，主要來自核心子公司兆豐銀行（5843）貢獻，兆豐銀2月賺33.09億元，前兩月累計獲利71.66億元，年增率達1.86倍，EPS 0.84元，兆豐銀貢獻兆豐金獲利比重達92%。兆豐銀1月光是來自財務投資與金融交易等收益就將近30億元，2月相關收益較1月略減約兩成，因此單月獲利略有下滑。

不過，兆豐金其他主要子公司中，證券、票券2月獲利表現也都優於前月，因此使兆豐金2月獲利仍有逾37億元的不錯表現，累計獲利成長1.18倍。

兆豐金控 兆豐銀行

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