金融業資料放雲端最快9月放寬 金管會：符合3條件才要申請

金管會今宣布，將預告修正「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」，當中要求金融機構需強化對委外作業的韌性及客戶權益保障，針對金融機構若要將資料放上google等公共雲端，當中也明訂，若同時符合重大性、消金業務資訊系統、儲存在境外3要件，才要申請核准，境內不用。

金管會銀行局副局長童政彰表示，近年金融機構積極導入雲端運算、雲端儲存等新興技術，歐僑商會、美僑商會也都有相關建議，因此這次將修正金融業的委外辦法，這也是金融業委外辦法從2006年設立以來，史上最大幅度的修正。

據金管會公布的修正委外辦法草案中，主要有3大重點。第一，考量消費金融業務的資訊系統，如委託至境外處理，對金融機構營運及客戶權益有較大的潛在影響，因此若屬於重大性消費金融業務資訊系統，要委託至境外處理，就要向金管會申請核准。

童政彰舉例，像是外國銀行的分、子行，可能會需要把消金資料委託到境外的區域營運總部做彙整，就要向金管會申請。

另外，金融機構也希望將資料放上Google、Amazon等公共雲儲存？童政彰表示，新的委外辦法上路後，若符合重大性、消金業務資訊系統、儲存在境外，這3大要件「全」符合才要向金管會申請，像Google目前在台灣有建置據點，放在境內就不用申請。

第二，金融機構申請其他經金管會核定，可以委外的作業項目(新型態的委外)，一旦經金管會核准且函示公告後，其他金融機構可以不用再向金管會申請核准。

童政彰指出，未來只要首案經過核准、函示公告後就可以不用特別再向金管會申請核准，像是office365經核准後，其他金融業就不用再申請核准。

第三，針對委外作業強化金融業公司治理效能，明定5項核心規範，包括董事會職責、對委外作業控管應具備充足資源及專業、辨識重大性作業、盡職調查受委託機構並確保主管機關檢查權等。另金融機構作業委外後，受委託機構如果有違反委外辦法規定或違反其他法令，金管會得視情節輕重，要求委託金融機構採取必要措施。

童政彰表示，主要是要求金融機構對受託機構要做到責任上的落實，如果今天委外機構失誤導致民眾受害，金融機構必須追究到底，向委外單位求償，同時金融業也要負完全責任，金管會會看金融機構對內控制度有沒有做到位、董事會也要負責，金融業違反最重可以內稽內控處最重5000萬元罰鍰。

金管會對於委外機構有金檢權嗎？童政彰也指出，金融機構在與受託機構的委外契約中就要約定，讓金管會可以有金檢權，例如要求google讓金管會可以金檢。

金融業委外辦法從2006年設立後，至今經歷過三次修正，上一次修正是2019年9月納入雲端兩項條文，這次修正動到17項條文、刪除2項，是史上最大幅度的修正。

因為修正幅度大，金管會將於本周草案公告後有60日的預告期，同時也會召開公聽會，聽取外界意見，預計新的委外辦法最快第3季可以上路。