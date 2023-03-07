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防堵社群投資詐騙廣告 金管會周四找Google、臉書開會

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
臉書。 美聯社
臉書。 美聯社

社群平台上的詐騙、投資廣告猖獗，甚至許多是冒名知名人士投放釣魚廣告，為防堵社群平排上的非法詐騙投資廣告，金管會將於3月9日會同數位部、NCC，找Google、Meta（Facebook母公司）開會討論防堵機制。

金管會證期局副局長張子敏今表示，與社群平台的會議，將訂在3月9日下午，參與的單位，包含Google、Meta兩大社群平台業者，還有NCC、公平交易委員會、數位部、台灣高等檢察署、法務部調查局、內政部刑事警察局等。

張子敏透露，會議將會先請刑事警察局，說明目前詐騙集團透過社群平台從事犯罪的現況，之後會請社群平台分享詐騙廣告的審核過濾機制，第三就是與會的各單位討論提出有效率的管控措施、互相如何加強聯繫。

張子敏指出，Google、Meta兩家社群平台都有審核機制，希望透過3月9日的會議，可以跟刑事警察局組成聯繫窗口，並希望社群平台在審查上可以更為嚴謹。

金管會主委黃天牧日前在立院財委會後受訪表示，與其在後面收拾，不如直接「溯源」到源頭去做規範，從源頭就將網路上社群的不法金融投資廣告截斷，國外也有相關的監管案例，因此將與社群平台共同討論。

金管會將於3月9日會同數位部、NCC等單位，找Google、Meta（Facebook母公司）開會討論詐騙投資廣告防堵機制。記者戴瑞瑤／攝影
金管會將於3月9日會同數位部、NCC等單位，找Google、Meta（Facebook母公司）開會討論詐騙投資廣告防堵機制。記者戴瑞瑤／攝影

廣告 詐騙集團

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