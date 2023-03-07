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花旗銀理專違法幫客戶代操 金管會重罰600萬元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會銀行局今對花旗銀開罰，主要是有客戶檢舉，花旗銀一名前理專幫客戶代操投資不屬於花旗銀行的商品，且客戶出現損失，受影響客戶有2位，所代操金額超過100萬美元，金管會重罰600萬元。記者戴瑞瑤／攝影
金管會銀行局今對花旗銀開罰，主要是有客戶檢舉，花旗銀一名前理專幫客戶代操投資不屬於花旗銀行的商品，且客戶出現損失，受影響客戶有2位，所代操金額超過100萬美元，金管會重罰600萬元。記者戴瑞瑤／攝影

金管會銀行局今對花旗銀開罰，主要是有客戶檢舉，花旗銀一名前理專幫客戶代操投資不屬於花旗銀行的商品，且客戶出現損失，受影響客戶有2位，所代操金額超過100萬美元，金管會重罰600萬元。

銀行局副局長童政彰表示，花旗銀行前理專在2021年3月到2022年7月間，推薦並代客戶投資不屬於花旗銀銷售的金融商品，代操投資的商品主要是類似保證金交易，標的是股票，因為客戶有損失，檢舉到銀行後全案才曝光，受影響客戶數2位，所涉金額102萬美元，且違法行為時間達1年4個月。

童政彰指出，理專推薦非屬花旗銀行的商品後，理專是請客戶匯到另外一個非花旗銀的帳戶，不是直接匯到理專自己的帳戶。客戶主張是對於理專與花旗銀的信賴，以為投資的是花旗銀的商品，因為客戶在花旗銀往來很久，被經手過很多理專。

童政彰強調，此案重點是，花旗銀行理專應該代表花旗銀行，在花旗銀行的通路，賣的卻不是屬於花旗銀的商品，顯示花旗銀行對管理理專的銷售行為、理專與客戶私下資金往來的交易監控機制，沒有完善建立內部控制制度。

花旗 理專

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