合庫人壽力挺照顧不離職 全面提供彈性喘息保戶加值服務

合庫人壽支持家庭照顧者長達11年，去年底推出實驗性彈性喘息保戶加值服務，讓保戶更了解長照服務，保戶反饋十分熱烈，總經理藍年紳表示，為建置更完整的保戶服務生態圈，協助保戶減輕照顧壓力，即日起全面提供保戶彈性喘息加值服務。

藍年紳強調，提供保戶彈性喘息服務於111年試辦以來，受到保戶及通路各界的肯定，也收到許多保戶的回饋，在確認服務流程及品質良好的狀況下，決定全面開放給需要的保戶，只要保戶本人是被照顧者或是保戶需要照顧同住之三等親內的家人，就可以撥打0800-50-7272向家庭照顧者關懷總會(以下簡稱家總)來了解服務內容。為了讓保戶更了解長照資訊及彈性喘息的服務內容，合庫人壽與家總也特別於3月9日及23日辦理線上講座，讓有需要的民眾可以報名參加。

家總祕書長陳景寧分析，高齡少子化的人口結構造成現代人常面臨工作與家庭照顧兩頭燒的窘境，在職照顧者最擔心遇到的臨時照顧問題，而「喘息服務」就是提供家庭照顧者短暫、間歇的休息機會。比如保戶用於外籍看護休假時，由彈性喘息安排居服員協助替手照顧；有長輩受傷，請彈性喘息居服員協助備餐及陪伴，讓保戶能安心上班。目前長照2.0根據被照顧者失能狀況，提供家庭照顧者14天或21天喘息服務，一般戶只要負擔16%自負額，但使用率只有一成左右，希望藉由合庫人壽彈性喘息方案，讓大家體驗，也更了解喘息的重要。

合庫人壽這次與家總合作提供保戶專業的長照顧問服務，協助保戶盤點資源、有效運用長照服務，如保戶不符合長照服務申請資格、尚未申請長照服務或長照支應服務不足者，則由家總媒合居家服務人員入戶協助，希望透過各種創新做法，運用多元網絡來推廣長照資源，讓保戶感受到用心及溫暖，打造家庭照顧共榮圈。