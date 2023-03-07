保發中心董座交接 蕭翠玲肯定桂先農、簡仲明多項貢獻

財團法人保險事業發展中心今(7)日下午舉行董事長交接典禮，金管會副主委蕭翠玲致詞時，肯定前、後任董座桂先農、簡仲明的多項貢獻，期許保發中心在新任董座簡仲明領導下，持續扮演保險專業智庫角色，協助各項政策推行。

蕭翠玲說，保發中心長期以來扮演保險專業智庫角色，協助金管會研擬保險監理制度、推動保險監理政策不遺餘力，保險業也高度仰賴保發中心培育保險專業人才，以及保險精算及統計的專業能力，這些都是保險業務發展的基石。

她接著細數原任董座桂先農對保險業的三大貢獻，並且表示敬意，包括：一、配合保險業數位化轉型，發展保險專業訓練數位課程，提供保險業人才彈性進修管道、建置電子保單認證及存證平台、推廣強制車險電子式保險證等。

二、保險人才培訓方面，保發中心近年也配合政策辦理多元的培訓課程，如永續金融、金融科技、高齡及弱勢消費者保護等重要議題，使保險業人才得以持續精進專業能力，以因應保險產業多變的機會與挑戰。

三、積極協助本會政策的推動，尤其有關保險業者接軌IFRS 17及跟ICS兩項制度，協助本會推動接軌相關事宜。桂先農七年來的辛勞有目共睹，且成效十分卓越，她謹代表金管會表達高度敬意與謝意。

至於新任董座簡仲明，蕭翠玲說，他來自產業，其經驗與專業定可順利推動保發中心業務。

簡仲明2020年8月起擔任保發中心總經理，對保發各項業務非常熟稔，任內推廣強制險電子式保險證，並擴大財產保險電子保單認存證平台適用險種範圍及研議檢核機制，另研議建置電子保單存摺，提升保險業服務效率。

簡仲明除了辦理保險業高階人員教育訓練外，也推廣一般保險從業人員教育訓練，如發展保險業務員六小時法令遵循數位課程，加強保險從業人員法規遵循教育。

其任內亦研議微型電動二輪車納入強制險承保範圍之配套措施及納保費率釐訂，以及辦理全民健康保險經驗發生率專案研究，並就我國業者接軌IFRS 17及ICS兩項國際制度，透過財務影響試算、實務問答集協助保險業者接軌，並研提法制修正建議。

蕭翠玲感謝卸任董座桂先農及保發中心所有同仁的努力，期許保發中心在簡仲明的領導下，持續扮演保險專業智庫角色，協助各項政策推行。