期交所挺女力 響應性別平權倡議

臺灣期貨交易所力挺女性賦權及性別平等，今(2023)年國際婦女節參與全球交易所「性別平權敲鐘」活動(Ring the Bell for Gender Equality)，由董事長吳自心及總經理周建隆偕同女性董事及主管齊聚響應，向國內外表達支持聯合國今年婦女節主題：促進數位時代下的性別平等及女性賦權。

性別平權敲鐘活動為世界交易所聯合會(WFE)、世界銀行國際金融公司(IFC)、聯合國永續證交所倡議組織(SSE)、聯合國婦女署(UN Women)等國際組織共同發起，今年全球約120家交易所及結算機構以敲鐘或不同型式響應，期交所亦不落人後，由女性主管舉牌呼籲性別平權及女性賦權，並宣達期交所平權成績。

期交所有感於數位時代，多元、平等與包容不僅是驅動創新動力，更是打造永續成長生態的關鍵，不遺餘力推動性別友善政策，並促進職場多元共融，不因性別等非關專業因素影響員工升遷發展，目前女性員工占36%，幹部以上女性比例達43%。此外，2022年因應金管會公司治理 3.0-永續發展藍圖，修訂期貨商公司治理實務守則，建議期貨商女性董事比率宜達董事席次三分之一。

近年來，台灣在亞洲性別平等成績亮眼，期交所打造平權環境努力亦有目共睹，未來期交所將持續及鼓勵業者推動平權作為，共同為打造期貨市場永續發展努力。