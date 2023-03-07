市場觀望鮑爾演說 新台幣微貶1.8分收30.594元

聯準會（Fed）主席鮑爾今（7）日即將赴國會聽證演說，美股主要指數漲跌互見，道瓊、標普收紅，那指及費半則收黑，台股及匯市則不同調，台股上漲0.6%，有望挑戰15900點大關，匯市交投冷淡，維持在平盤上下震盪平緩，今日新台幣對美元匯率開在30.62元，盤中持續在30.6元上下震盪，盤末稍貶1.8分，30.594元作收，台北外匯市場交易金額7.14億美元。

今日美元指數雖然下跌，外資在匯市仍顯意興闌珊，進出量約佔總交易金額四成，進口商雖有少量買匯，但出口商賣壓較強，因此呈現台幣匯率微貶。

鮑爾今日演說被視為3月貨幣政策會議（FOMC）的前哨，但匯銀主管也強調，在非農及消費者物價指數（CPI）公布前，該演說更多是鷹鴿的意向判斷，沒有實際數據來的有力。

本周五即將公布2月份非農就業數據，市場預測相較1月超出預期的就業人口，2月應該會出現下滑，匯銀主管表示，市場預測增加人數約落在20萬人上下。