永豐金證券策略幕僚MA人才培育計劃有成 第三屆MA招募即日展開

永豐金證券MA人才培育計畫有成，宣布今年展開第三屆MA招募，分為策略營管及金融交易兩個組別，培訓亮點採實際專案實戰與實作，為優異年輕新血打造證券業硬實力及宏觀視野。永豐金證券表示，兩年以來成果豐碩，包括進入策略專案擔任PM，甚至外派香港子公司擔任策略幕僚，第三屆招募即日展開，將舉辦12場次校園說明會及博覽會活動，並同步對外徵件至4月底止，歡迎碩士以上多元人才加入。

永豐金證券為金融市場上少數以培育「策略幕僚」為主的MA計劃，鎖定碩士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗、TOEIC 750分以上(或同等英文檢定成績)，不限商管科系，為公司金融創新與數位發展重要策略，儲備優秀幕僚人才。

永豐金證券表示，MA培訓的最大亮點在提供完整一年培訓不採取模擬環境的「實習與學習」，而是以密集紮實的定、輪崗培訓，完成證券業三大基礎專業訓練後，即安排進入各策略幕僚單位參與公司實際專案，培養將創意與想法落地執行的硬實力。

第一屆MA目前已在經營管理、策略規劃、數位金融、金融商品等單位擔任重要專案PM，更有外派香港子公司擔任策略幕僚；第二屆MA目前仍處於培訓階段，已有多位進入公司重要專案擔任小組成員。

延續培育策略幕僚人才主軸，永豐金證券今年另針對碩士在學同學推出八周暑期實習計劃，提供包括金融交易、數位金融、金融商品、財務、法遵、人資等總公司單位進行暑期實習，歡迎對證券產業有興趣的碩班同學申請，為畢業後的金融職涯提早規劃。

永豐金證券表示，人才是公司重要核心資產，為員工營造一個具市場競爭力與生活平衡的職涯舞台，讓員工願意在此長期發展與公司一起成就自我。除了招募、學習發展、社團、公益、關懷等面向外，並長期推動輔導員Mentor制度逾十年，不論職場新人或熟手，每位新進同仁皆由公司指派資深同仁或主管擔任輔導員，協助新進同仁快速融入團隊與組織，打造友善職場環境。