合作星宇發聯名卡後 玉山銀今推出TESLA專案綠色貸款

玉山銀行（5847）積極因應氣候變遷並促進環境永續發展，即日起推出綠色貸款購車方案，該方案提供 TESLA 準車主透過不動產作為擔保品的方式申請專案貸款，享年利率最低1.935%起優惠。此外，玉山銀行也打造全線上貸款申請服務流程，提供便捷且流暢的申貸體驗，讓 TESLA 準車主從購車到申貸都可以輕鬆透過線上服務完成，展現金融服務結合數位轉型的具體成果。

全球氣溫持續上升，氣候變遷已成為全球重大風險議題之一，今年國發會公布臺灣2050淨零排放路徑圖中，更宣示臺灣將於2040年禁售燃油車，鼓勵民眾使用零排放之電動車來降低移動汙染源及增進國人健康。玉山銀行積極響應政府政策，推出 TESLA 專案貸款，相較於一般車貸，享有利率較低、免自備款及月付金低等三大優勢，貸款期限最長15年，幫助車主減輕每月負擔。

為了讓 TESLA 車主享有精緻的貴賓禮遇與完善的保修服務，玉山銀行特別提供車主於 TESLA 服務中心、授權鈑噴中心以及購買 TESLA 全車系完美防護3M隔熱紙方案，享有刷玉山信用卡消費滿1萬元享6期0利率的專屬優惠，讓車主輕鬆維護愛車沒煩惱。此外，持玉山數位e卡更享有 TESLA 充電消費最高享10%現金回饋，讓車主輕鬆在日常用車時實踐綠生活。

玉山銀行積極發展綠色金融服務，遵照LMA (Loan Market Association) 綠色授信原則，推出微笑北極熊綠色融資專案，內容包括自家裝設太陽能設備的陽光屋頂貸款、綠建築房貸、 TESLA 專案貸款及中小企業綠色營運周轉金等多項環境友善的貸款服務，在「綠色生活」、「潔淨交通」、「永續生產」三大綠色場景中，展現金融影響力以及永續環境的決心。未來，玉山將持續攜手顧客與這片土地共創共榮，為臺灣2050年淨零碳排放目標而努力，打造更具氣候韌性的美麗家園。