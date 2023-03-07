塑造幸福職場 證交所響應性別平權敲鐘活動

迎接國際婦女節周，臺灣證券交易所再度響應由世界銀行集團國際金融公司（IFC）、世界交易所聯合會(WFE)、聯合國永續證交所倡議組織（SSE、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UNWomen）等五家國際組織主辦之「性別平權敲鐘」活動（Ring the Bell for Gender Equality）。在董事長林修銘、總經理簡立忠及副總經理陳麗卿帶領下，證交所女性主管齊聚響應，以行動展現對兩性平權的支持，向國際展現證交所促進職場多元包容成果。

為鼓勵並促進上市櫃公司重視董事會成員專業及性別多元化，證交所配合金管會政策，自2013年起陸續推動上市櫃公司改善董事會性別結構、將女性董事比例納為「公司治理評鑑」指標、將「董事席次任一性別均達三分之一以上」納入公司治理評鑑指標等。更於2021年12月修正「上市上櫃公司治理實務守則」，建議女性董事比率宜達董事席次三分之一，以符合國際間重視兩性平權趨勢。

根據統計，證交所在職員工男女比均衡；此外，為塑造安全優質的幸福職場，證交所近年積極於內部開設人權相關課程，將職場性騷擾防治、性別平等議題作為定期教育訓練項目，並建立內部溝通申訴機制，致力為員工打造落實職場平權之環境，提升員工向心力。

證交所表示，今年再度參與「性別平權敲鐘」活動，足顯對性別平權的重視，也樂於將本公司在推動性別平等及婦女賦權的作法及成果與國際分享。未來證交所也將與全體市場參與者共同努力，持續打造更平等且永續經營的資本市場。