國內首檔ESG低碳指數 21檔ESG指數資產規模逾千億

證交所今公布國內首檔ESG低碳指數，同時由群益投信推出首檔ETF。證交所董事長林修銘表示，指數公司目前已發布21檔ESG指數，資產規模超過1000億元，希望能鼓勵、引導資金投入永續投資，激勵企業重視永續發展。

林修銘表示，為配合國家2050淨零碳排的目標，希望成為ESG領頭羊，積極結合各界資源「建構台灣ESG生態系」，涵蓋推動建構ESG平台、ESG評鑑、多元化ESG商品、協助企業碳盤查、教育訓練、周邊單位永續發展轉型，及投資人關係連結等7大方案。其中，「多元化ESG商品」是指數公司就ESG相關的主題編製新指數（如「台灣ESG低碳50指數」），再授權投信或證券商設計、發展成金融商品，希望能鼓勵、引導資金投入永續投資，激勵企業重視永續發展。

指數公司目前已發布21檔ESG指數，資產規模超過1000億元，明天在證交所掛牌上市的「群益台灣ESG低碳50 ETF」，在短短3天內募集達48億元，創下近兩年來募集金額紀錄，希望可以藉由第一棒低碳ETF掛牌上市，群起效尤、一棒接一棒，獲得投資朋友及企業對低碳議題的支持。

群益投信董事長賴政昇表示，「群益台灣ESG低碳50 ETF」是群益投信首檔符合主管機關認定的「ESG基金」，對於台灣證券市場及群益投信皆具重大意義。這檔ETF無論是提供台灣投資人趨勢操作，或是作為台股長期核心配置，都是相當適合的投資工具，希望透過永續投資影響力，讓整個台灣與地球一起共存、共榮、共好。

台北大學副校長陳達新表示，隨著ESG、淨零排放、碳費、碳稅等議題愈受重視，2016年起企業永續發展研究中心創設「SEED」評鑑系統，並以「台灣永續評鑑」為基礎，這次與台灣指數公司、群益投信合作發布「台灣ESG低碳50指數」及「群益台灣ESG低碳50ETF」商品，為台灣首檔ESG低碳市值型ETF，絕對是低碳投資浪潮下，適合存股與追求碳金投資獲利的ESG金融商品。