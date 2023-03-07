LINE Pay金融平台申辦信用卡及貸款 最高領1,188點

LINE Pay金融平台提供用戶便利搜尋信用卡、貸款、保險熱門理財資訊的一站式平台，為鼓勵更多用戶體驗便利的金融平台服務，即日起與指定銀行祭出限時加碼回饋，透過LINE Pay金融平台完成指定銀行辦卡及申貸，最高可得LINE POINTS 1,188點回饋。申辦11家指定銀行「貸款」，撥貸後可獲驚喜福袋、最高可得LINE POINTS 888點，新戶申請5家指定銀行「信用卡」，完成指定條件可得LINE POINTS 300點加碼回饋!

完成11家指定銀行申貸 贈袋袋有獎、最高888點驚喜福袋

LINE Pay貸款平台提供用戶一站式查找創業金、備用金等多元貸款商品，能ㄧ次瀏覽並選擇合適的貸款商品，進而連結到銀行官網或指定頁面快速申貸。即日起至3月底止，LINE Pay攜手中國信託銀行、星展銀行、玉山銀行、遠東銀行、凱基銀行、LINE Bank(連線銀行）、將來銀行、王道（2897）銀行、永豐銀行、渣打銀行和聯邦銀行共11家銀行，推出透過LINE Pay貸款平台完成申辦信用貸款且成功撥貸者，即可享袋袋有獎、最高888點的驚喜福袋1份。

透過LINE Pay貸款平台撥貸成功不僅可獲驚喜福袋，還能享各貸款商品原抽獎機會或優惠方案，如星展銀行推出的線上信貸方案，撥貸成功可抽MacBook Pro乙台；︁凱基銀行推出的「新春好優貸」享開辦費0元起、首月享優利0.01%。

新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦5家銀行卡片 完成指定條件享300點加碼回饋

而最受用戶歡迎的信用卡平台，因能一次瀏覽各銀行信用卡回饋方案且透過手機點選就能直接連結至銀行網站完成線上申請，大受用戶好評。即日起至4月底止，LINE Pay攜手中國信託銀行、遠東商銀、台北富邦銀行、滙豐銀行、聯邦銀行共5家銀行，推出新戶透過LINE Pay信用卡平台或指定連結申辦，綁定LINE Pay消費單筆滿額即享LINE POINTS 300點加碼回饋。

除透過LINE Pay信用卡平台獲加碼回饋外，用戶亦可享該信用卡原回饋方案，一次申辦雙重回饋，如聯邦銀（2838）行賴點卡新戶首刷滿額最高享LINE POINTS 800點回饋，等同新戶一次可享最高1,100點回饋，且國內消費享最高LINE POINTS 2%回饋無上限；︁中國信託 LINE Pay卡新戶首刷滿額最高送600元刷卡金，加計透過LINE Pay平台加碼回饋1點抵1元的LINE POINTS 300點，等同最高可享900元的消費回饋，綁定LINE Pay更享筆筆LINE POINTS 1%回饋無上限。