證交所落實ESG 林修銘：7月推出ESG資訊平台

因應國際永續發展趨勢，台灣金融業紛紛付諸行動。台灣證券交易所林修銘今(7)日表示，證交所要帶領證券F4(證交所、櫃買中心、期交所、集保公司)邁向ESG，當ESG領頭羊；證交所已擬訂ESG生態系七大項行動方案，其中，7月中將正式推出整合性ESG資訊平台。

台灣證券交易所、群益投信、臺北大學商學院企業永續發展研究中心、台灣指數公司今(7)日舉行「台灣永續、淨零共好、台灣首檔ESG低碳指數暨ETF」發表會。林修銘表示，為提供投資人參與低碳永續投資的便利管道，證交所子公司臺灣指數公司參考國際作法，與臺北大學密切合作，首度以企業營收對應的碳排放數據，結合北大「台灣永續評鑑」的ESG表現，挑選具財務品質、ESG表現較優且營收具低碳特性之50檔高市值上市股票，編製發布臺灣第一檔ESG加「低碳」為主題的指數-「臺灣ESG低碳50指數」，授權由群益投信發行首檔ESG基金-「群益台灣ESG低碳50ETF」( 00923），接軌國際趨勢，開啟ESG基金低碳ETF新選項。

林修銘進一步指出，「群益台灣ESG低碳50ETF」在三天內很快就募集到48億元，為2022年至今台股ETF募集金額創高紀錄，同時也要感謝群益金鼎證券董事長王濬智的支持，否則便無法達成如此優異的募集成績。希望後續也有更多ETF、ETN等商品也能跟進，推出相關商品，為台灣永續社會淨零共好而努力。

證交所去8月間推出建構共生共榮的ESG生態系，提出七項行動方案，包括：整合性ESG資訊平台、推動ESG評鑑、促進多元化ESG商品發展、F4永續發展轉型、協助企業進行碳盤查及揭露、進行人才培育及強化投資人關係連結。

林修銘在致詞時表示，7月終將推出整合性ESG資訊平台。該平台將整合上市櫃公司ESG資訊、相關商品資訊、國內外相關規範及教育宣導資料等，提供使用者一站式服務，輔以視覺化分析方式、趨勢分析等，使相關資訊易於瞭解及使用，並可作為投資人ESG投資決策之判斷依據。

群益投信董事長賴政昇表示，群益台灣ESG低碳50 ETF基金是群益投信首檔符合主管機關定義的ESG基金，我們知道對的趨勢不會回頭，《氣候變遷因應法》今年1月在立法院三讀通過，證明低探是在對的趨勢上，台灣將正式加入國際徵收碳費的行列。台灣企業大都仰賴出口，因而碳稅對企業影響將愈來愈大，進而影響獲利，所以企業是否落實減碳對未來股價將有極大落差。群益身為前三大資產管理公司，應該在對的時間站出來，故推出群益台灣ESG低碳50 ETF基金，不只要選台股龍頭，更要挑選出不會受低碳徵稅影響的龍頭。對於要參與台股行情是相當適當的配置，甚至讓地球共存共榮更好。

台北大學副校長陳達欣表示，北大「台灣永續評鑑」分為四個主要構面，22個次構面，以落實系統性檢查各公司是否適當執行永續指標，且根據各產業做非常詳細的區分。