A級公司債息優價廉 法人：退休族卡位擁好債

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
法人建議，全球知名企業除投資它們的股票，也可投資這些大公司發行的公司債。圖片來源：Google Map
法人建議，全球知名企業除投資它們的股票，也可投資這些大公司發行的公司債。圖片來源：Google Map

亞馬遜、蘋果、殼牌等全球知名企業，除了投資它們的股票，法人建議，其實也可以投資這些大公司發行的公司債，這類公司債資產品質佳，違約風險低，可以領到票息，還有機會讓這些大企業幫你賺錢。

復華投信經理人許忠成表示，投資人投資債券首重殖利率，但殖利率越高的債券，信用評級越低，跟股票連動性較高，在景氣衰退階段，當公司經營和獲利狀況轉差，低信評公司的股價和債券價格會同步下跌。

一般人對股票比較熟悉，對債券相對陌生，其實債券並不難懂。政府發行的稱為公債，一般企業發行的是公司債，也就是發債券跟人借錢，按期付利息給債主，到期還付本金。

許忠成指出，為了幫助債券投資人能夠判斷債券的品質，會有信評公司為債券做信用評等分類，每家信評公司的評級用詞略有不同，但概念大同小異，簡單的說，可分為投資等級債、非投資等級債。

非投資等級債，也就是以前俗稱的高收益債，這類發債的企業，可能規模比較小，財務經營狀況一般，所以信用評等較低，在BB或Ba等級(含)之下，因此要付出更高的利息，才能吸引投資人。一般而言，這類債券因經營不善、政經風險等因素而違約付不出利息的機率相對較高。

如果是知名大企業發的債，信用評等通常較高，在BBB或Baa等級(含)之上，也就是投資等級債，因其違約風險低，因此儘管利息相對較低，也能吸引投資人上門。

許忠成說，信評公司像是穆迪(Moody's)、標準普爾(Standard & Poor's)、惠譽(Fitch)，在債信評等的財務面指標，都有一定標準，包括市值、負債比、流動比等，能得到A級以上評等的，都是最高水準的大市值公司，這些大型龍頭企業都是全球經營，具有絕對競爭優勢，財務面強勁，屬於高品質資產，相對比較沒有信用違約的風險。

以FH公司債A3(00789B)為例，前10大持有債券，涵蓋通訊、消費、能源、科技、運輸業、交易所，例如有線電視集團康卡斯特，以及亞馬遜、聯合健康集團、蘋果公司、股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威能源、美國最大的石油公司埃克森美孚、荷蘭的殼牌等知名大企業。

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