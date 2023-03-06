防盜刷！刷卡網購OTP密碼 銀行取消E-MAIL發送管道

為防堵民眾刷卡網購時，盜刷集團提前攔阻發卡行發送的一次性網購驗證碼（OTP）進而盜刷；據了解，有數家發卡行已決定關閉OTP驗證碼發送到E-Mail的管道，僅維持簡訊發送，若持卡人因出國有刷卡網購需求、可提前向銀行申請開放E-Mail收取驗證碼。

據初步調查，目前包括永豐銀、兆豐銀等16家發卡行，已陸續對持卡人刷卡網購時，都將E-Mail收取驗證碼管道改採申請制，另有8家銀行仍維持簡訊、加上E-Mail兩種管道收取驗證碼。

銀行主管說，開放E-Mail收取網購OTP驗證碼，主因是持卡人在國外、若沒開漫遊，單純上網就只能收發E-Mail，為提供持卡人在國外刷卡網購便利，才提供E-Mail和簡訊兩大管道，可同步收取OTP驗證碼。

但去年傳出有持卡人將信用卡綁在蝦皮網購時，因個資外洩而遭盜刷，今年2月又爆發一家發卡行的OTP驗證碼在E-Mail遭攔截，多家銀行從去年起就陸續關閉OTP驗證碼發送到E-Mail的管道。

另一家發卡銀行主管說，要擷取E-Mail驗證碼，就代表了這位持卡人已進行了刷卡動作、銀行通過並傳送OTP驗證碼到手機簡訊和客戶E-Mail中；但是，以今年2月OTP遭攔截的案例，真正的持卡人並沒有任何刷卡動作，而是「被通知刷卡了」。

那就代表了，持卡人的個資，包括姓名、卡號、留存在銀行端的手機、E-Mail等個人資料，全部都被盜刷集團精準掌握、且全都到手了，才能再後端做擷取驗證碼做盜刷。

據各銀行內部研判，這些遭盜刷的客戶，可能過去交易過的網路商店，就有發生個資外流，包括卡號、個人資訊，才會被盜刷集團鎖定。銀行建議民眾網購時，最好不要綁定信用卡號，或同意商家留存交易紀錄做為下次交易資料，避免遭盯上。