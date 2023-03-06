快訊

獨／兵分十路！堵銀行濫用個資 金管會金檢10家發卡行

延宕逾半年...北市警人事令184人大搬風 知情人士揭角力內幕

幸運兒是你嗎？威力彩11.6億「開出2注」 財神爺降臨2縣市

防盜刷！刷卡網購OTP密碼 銀行取消E-MAIL發送管道

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為防堵民眾刷卡網購時，盜刷集團提前攔阻發卡行發送的一次性網購驗證碼（OTP）進而盜刷；據了解，有數家發卡行已決定關閉OTP驗證碼發送到E-Mail的管道，僅維持簡訊發送，若持卡人因出國有刷卡網購需求、可提前向銀行申請開放E-Mail收取驗證碼。

據初步調查，目前包括永豐銀、兆豐銀等16家發卡行，已陸續對持卡人刷卡網購時，都將E-Mail收取驗證碼管道改採申請制，另有8家銀行仍維持簡訊、加上E-Mail兩種管道收取驗證碼。

銀行主管說，開放E-Mail收取網購OTP驗證碼，主因是持卡人在國外、若沒開漫遊，單純上網就只能收發E-Mail，為提供持卡人在國外刷卡網購便利，才提供E-Mail和簡訊兩大管道，可同步收取OTP驗證碼。

但去年傳出有持卡人將信用卡綁在蝦皮網購時，因個資外洩而遭盜刷，今年2月又爆發一家發卡行的OTP驗證碼在E-Mail遭攔截，多家銀行從去年起就陸續關閉OTP驗證碼發送到E-Mail的管道。

另一家發卡銀行主管說，要擷取E-Mail驗證碼，就代表了這位持卡人已進行了刷卡動作、銀行通過並傳送OTP驗證碼到手機簡訊和客戶E-Mail中；但是，以今年2月OTP遭攔截的案例，真正的持卡人並沒有任何刷卡動作，而是「被通知刷卡了」。

那就代表了，持卡人的個資，包括姓名、卡號、留存在銀行端的手機、E-Mail等個人資料，全部都被盜刷集團精準掌握、且全都到手了，才能再後端做擷取驗證碼做盜刷。

據各銀行內部研判，這些遭盜刷的客戶，可能過去交易過的網路商店，就有發生個資外流，包括卡號、個人資訊，才會被盜刷集團鎖定。銀行建議民眾網購時，最好不要綁定信用卡號，或同意商家留存交易紀錄做為下次交易資料，避免遭盯上。

網購 刷卡 盜刷

延伸閱讀

民眾黨團籲「個資三箭」勿盲射 國發會修法草案別再拖

她花1300元網購寵物 一開箱見小橘嫌棄大罵「土貓」：這不是藍白呀

丈夫藉出差之名搞外遇 卻栽在「伴手禮」被人妻抓包了

網購化妝品廣告違規 花蓮衛生局查處近千件商品

相關新聞

獨／兵分十路！堵銀行濫用個資 金管會金檢10家發卡行

為防堵銀行濫用持卡人個資，導致民眾常遭行銷廣告簡訊轟炸，金管會在2022年底、鎖定10家信用卡發卡行啟動專案金檢，一路查...

蘇建榮出掌研訓院 蕭翠玲期勉做好三件事

台灣金融研訓院董事長由財政部前任部長、現任臺北大學財政系專任教授蘇建榮出掌，金管會副主委蕭翠玲今(6)日監交致詞時，期許...

蘇建榮出掌研訓院董座 特別感謝綠營三巨頭

台灣金融研訓院今(6)日下午舉行董事長交接典禮，財政部前任部長蘇建榮以研訓院新董座身份致詞時，一開場禮貌性感謝出席代表後...

企業在瘋的綠色存款是什麼？為何讓銀行承作飆百億？

綠色投資、ESG、永續、減碳，絕對是這兩年企業最夯關鍵字，而2023年更興起一股「綠色存款」浪潮。「綠色存款」是什麼？企業是看在哪一點賺更多，因此趨之若鶩？

全球人壽贊助桃園璞園領航猿 舉辦企業主題日

全球人壽連續三年贊助桃園璞園領航猿籃球隊，日前攜手桃園璞園領航猿籃球隊舉辦全球人壽企業主題日暨「黛上賓VIP保戶活動」，...

守護女性健康 南山人壽建議四大保障迎戰人生三關卡

韓劇「浪漫速成班」強力攻占影音串流排行榜，劇情刻劃一肩扛起家庭照顧責任與經濟重擔的職業女性，面對人生種種挑戰，讓許多女性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦