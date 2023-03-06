蘇建榮出掌研訓院 蕭翠玲期勉做好三件事

台灣金融研訓院董事長由財政部前任部長、現任臺北大學財政系專任教授蘇建榮出掌，金管會副主委蕭翠玲今(6)日監交致詞時，期許蘇建榮帶領的研訓院能夠做好三件事，包括：培養金融專業能力、全民金融知識普及，以及為金融政策提供更大的智庫能量。

蕭翠玲說，前幾年她擔任中央銀行金檢處處長跟業務局局長期間，蘇建榮以財政部長身份兼任央行常務理事，「有幸見證蘇常務理事對信用資源的有效分配提供有力的財經專業高見。」

蕭翠玲談到金管會對蘇建榮掌舵下的研訓院三期許，首先，金管會正在努力引領金融業業務創新，期許研訓院能夠持續建構完整的金融專業能力培養架構，如：高齡金融、高階財富管理、金融科技與永續金融等，協助落實信託2.0、金融科技2.0、綠色金融3.0等政策方向，以促進國家經濟發展並造福國人。

其次，延續金管會對於普惠金融的重視，期許研訓院能夠在現有的基礎上，結合金融探索館的設置，更全面性的開展全民金融知識普及，以及防制詐騙的工作，透過全民金融教育，強化國人金融素養及善用金融服務，提升生活品質，形塑以人為本的金融體系、促進社會公眾福祉。

第三，蕭翠玲說，金管會也期待，研訓院在蘇建榮的領導下，為金融政策提供更大的智庫能量，例如：辦理中的永續金融評鑑，由研訓院董事長擔任召集人，偕同保發中心跟證基會的董事長，共同配合政策，賡續推動，以引導永續金融發展，提升台灣金融產業的競爭力。