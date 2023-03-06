快訊

獨／兵分十路！堵銀行濫用個資 金管會金檢10家發卡行

延宕逾半年...北市警人事令184人大搬風 知情人士揭角力內幕

幸運兒是你嗎？威力彩11.6億「開出2注」 財神爺降臨2縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇建榮出掌研訓院 蕭翠玲期勉做好三件事

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
台灣金融研訓院今(6)日下午舉行董事長交接典禮，代理董座的金管會副主委邱淑貞(左)交棒給新任董座蘇建榮(右)，金管會副主委蕭翠玲(中)監交。記者胡經周/攝影
台灣金融研訓院今(6)日下午舉行董事長交接典禮，代理董座的金管會副主委邱淑貞(左)交棒給新任董座蘇建榮(右)，金管會副主委蕭翠玲(中)監交。記者胡經周/攝影

台灣金融研訓院董事長由財政部前任部長、現任臺北大學財政系專任教授蘇建榮出掌，金管會副主委蕭翠玲今(6)日監交致詞時，期許蘇建榮帶領的研訓院能夠做好三件事，包括：培養金融專業能力、全民金融知識普及，以及為金融政策提供更大的智庫能量。

蕭翠玲說，前幾年她擔任中央銀行金檢處處長跟業務局局長期間，蘇建榮以財政部長身份兼任央行常務理事，「有幸見證蘇常務理事對信用資源的有效分配提供有力的財經專業高見。」

蕭翠玲談到金管會對蘇建榮掌舵下的研訓院三期許，首先，金管會正在努力引領金融業業務創新，期許研訓院能夠持續建構完整的金融專業能力培養架構，如：高齡金融、高階財富管理、金融科技與永續金融等，協助落實信託2.0、金融科技2.0、綠色金融3.0等政策方向，以促進國家經濟發展並造福國人。

其次，延續金管會對於普惠金融的重視，期許研訓院能夠在現有的基礎上，結合金融探索館的設置，更全面性的開展全民金融知識普及，以及防制詐騙的工作，透過全民金融教育，強化國人金融素養及善用金融服務，提升生活品質，形塑以人為本的金融體系、促進社會公眾福祉。

第三，蕭翠玲說，金管會也期待，研訓院在蘇建榮的領導下，為金融政策提供更大的智庫能量，例如：辦理中的永續金融評鑑，由研訓院董事長擔任召集人，偕同保發中心跟證基會的董事長，共同配合政策，賡續推動，以引導永續金融發展，提升台灣金融產業的競爭力。

金管會 金融科技 財政部

延伸閱讀

市場憂美再放鷹 蘇建榮：因應變局要強化金融業體質

獨家／38年來第一人 金管會推薦他出掌保發董座

官股首家 第一金私募股權公司開業

影／王鴻薇批6000元現金是舉債共享 蘇貞昌：是依法進行，請多研究

相關新聞

獨／兵分十路！堵銀行濫用個資 金管會金檢10家發卡行

為防堵銀行濫用持卡人個資，導致民眾常遭行銷廣告簡訊轟炸，金管會在2022年底、鎖定10家信用卡發卡行啟動專案金檢，一路查...

蘇建榮出掌研訓院 蕭翠玲期勉做好三件事

台灣金融研訓院董事長由財政部前任部長、現任臺北大學財政系專任教授蘇建榮出掌，金管會副主委蕭翠玲今(6)日監交致詞時，期許...

蘇建榮出掌研訓院董座 特別感謝綠營三巨頭

台灣金融研訓院今(6)日下午舉行董事長交接典禮，財政部前任部長蘇建榮以研訓院新董座身份致詞時，一開場禮貌性感謝出席代表後...

企業在瘋的綠色存款是什麼？為何讓銀行承作飆百億？

綠色投資、ESG、永續、減碳，絕對是這兩年企業最夯關鍵字，而2023年更興起一股「綠色存款」浪潮。「綠色存款」是什麼？企業是看在哪一點賺更多，因此趨之若鶩？

全球人壽贊助桃園璞園領航猿 舉辦企業主題日

全球人壽連續三年贊助桃園璞園領航猿籃球隊，日前攜手桃園璞園領航猿籃球隊舉辦全球人壽企業主題日暨「黛上賓VIP保戶活動」，...

守護女性健康 南山人壽建議四大保障迎戰人生三關卡

韓劇「浪漫速成班」強力攻占影音串流排行榜，劇情刻劃一肩扛起家庭照顧責任與經濟重擔的職業女性，面對人生種種挑戰，讓許多女性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦