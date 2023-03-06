中國信託資融助攻綠色運輸 客製電動車租賃服務

台灣人壽（2833）今(6)日表示，子公司中國信託資融致力發展綠色金融，不斷創新多元便捷的綠能融資服務，即日起推出電動車租賃整合服務，提供客製化資金與節稅規畫、保養維修、保險理賠、道路救援、車隊管理、監理作業等一條龍完善服務，以最適切的租賃方案，攜手客戶實踐綠色運輸，達到環保用車、有效減碳，建構永續金融生態圈。

為達成2050年淨零排放目標，響應金管會的綠色金融行動方案3.0，中國信託資融積極協助企業低碳轉型或發展循環經濟。經濟部規畫2040年新售汽機車全面電動化，交通部公路總局亦統計，台灣每年新車銷售市場汽車租賃占比11%，約有4.5萬輛新車為長期租賃，其中，法人租賃車比率達45%，約逾2萬輛為企業租車。

中國信託資融總經理郭宏榮表示，看準企業租賃電動車將成主流，中國信託資融超前布局提供客製化電動車租賃整合服務，希望攜手更多企業推展綠色金融。

中國信託資融長期深耕各大車商，在保險、保養維修等各項成本，爭取最優採購條件，可依據客戶電動車租賃需求，協助規畫車款、保險、保養維修等最佳租賃方案，不僅降低購車成本，更省下採購交涉的時間成本，以及大小保養與保險費用，還能避免資產折舊的賠售風險，讓資金調度更靈活。

以企業租賃新台幣300萬元電動車為例，租期3年(36期)、租賃購車保證金90萬元，每期租金6萬3,300元(含5%營業稅及領照規費、手續費），3年租賃費用較現金購車可節省逾11萬元，租約到期還可選擇還車或汰舊換新，讓車輛運用更具彈性，而且企業租賃車還可以扣抵營業稅、營利事業所得稅，一舉多得。

致力打造最有溫度的用車體驗，中國信託資融提供全年無休拖吊、接電、更換輪胎、代送燃油及送水等緊急道路救援服務，如意外事故發生則有專業客服人員即時協助處理，並安排出險理賠事宜，另有專人詳實記載行駛里程、出險、保修及違規等紀錄，協助企業用車有效管理。

在監理作業上，亦提供車輛年度檢驗及牽送車、牌照及燃料稅費繳納以及罰單代繳等貼心配套服務，大幅降低整體用車及管理成本，與客戶、廠商共同打造環保低碳綠色運輸生態圈。

電動車租賃服務請洽中國信託資融服務專線 (02)2388-0011轉分機2770。