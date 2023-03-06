全支付上線半年用戶破300萬 4月中推電支帳戶買基金

全聯旗下電支業務「全支付」會員數持續穩定成長，上線半年突破300萬大關，全支付今天宣布攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計4月中將正式全面開放使用。

根據主管機關公布資料，電子支付支各項業務穩定成長，消費者的支付習慣逐漸移轉，電子支付已成為替代現金的重要工具，電子支付會員人數也不斷攀升，全支付會員數也持續穩定成長，上線半年突破300萬大關，為全支付日後各項產品發展奠定了一個良好的基礎。

全支付宣布攜手好好證券電支買基金試辦案，現階段已開放特定「受邀者」體驗，預計4月中將正式全面開放使用，投資人完成銀行帳戶連結後成為全支付電支二類會員，將可透過全支付從開通投資帳戶、基金扣款、買賣都在全支付APP上完成，讓複雜的投資行為簡單化，享受「一條龍」整合式的服務。

全支付表示，目前連結銀行帳戶的家數增加，陸續上線台中銀行（2812）、臺灣企銀、上海商銀（5876）等三家，4月底前可連結銀行數將增加為18家，為後續的金融性商品拓展金流廣度，讓消費者在資金流動運用上更便利。