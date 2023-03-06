蘇建榮出掌研訓院董座 特別感謝綠營三巨頭

台灣金融研訓院今(6)日下午舉行董事長交接典禮，財政部前任部長蘇建榮以研訓院新董座身份致詞時，一開場禮貌性感謝出席代表後，旋即談到，要特別感謝三個人的看重與託付，所提之人正好是綠營三巨頭，為這項人事案增添無比份量。

蘇建榮說，感謝總統府資政陳博志、中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣經濟研究院董事長吳中書等出席代表對台灣金融研訓院做最大的支持，「同時我也要特別感謝蔡總統、行政院蘇貞昌前院長，以及現任陳建仁院長，他們對我的看重跟託付，以及金管會黃主委支持」。

府院長官的看重與託付，讓蘇建榮去(2022)年底從財政部長卸任，歸建臺北大學財政系專任教授後，只能短暫享受兩個多月自在的教職生活，接著就要到台灣金融研訓院承擔另一項工作；他並幽默地說，剛才聽了監交人、金管會副主委蕭翠玲交辦研訓院的任務，「好重！」。

他說，對自己而言，這雖是不支薪的兼職工作，「教學之餘，會用過去我在財政部工作的精神，好好把這項工作做好，希望未來對我們國家的金融產業發展盡一份心力。」

蘇建榮說，台灣金融研訓院院長黃崇哲是他臺北大學經濟研究所碩士班的學弟，「我們都是吳老師(註：臺北大學經研所創辦人吳榮義)的學生，我們會通力合作，把工作上的責任做好，希望給我們大大的支持。」

他出掌研訓院董座後，未來會跟黃崇哲還有研訓院所有同仁，朝下列四點目標共同努力：

一、希望提高國內金融業的整體競爭力。針對管理永續金融、金融科技、資產管理等議題，都會設立專責團隊，進行整體訓練跟能力的評測，協助金融業在這方面的發展。

二、協助國內金融業的國際化，對於供應鏈重整、新南向，還有國際金融組織的參與，協助金融業進行連結。

蘇建榮說，誠如先前代理台灣金融研訓院董事長的金管會副主委邱淑貞致詞時所言，「我曾經參加過好幾次APEC、ADB亞洲開發銀行，其中一項重點就是永續金融，我想這塊我們應該可以做國際的連結，多多跟國際金融研訓機構，還有國際組織來合作，協助國內金融產業的創新跟發展。」

三、填補相關學用落差。「我自己在學校，面對AI的發展，對於現有教育體系栽培財經新進人員到業界的時候通常會有一些落差，我想我們會協助學校，與產業間進行溝通平台的建立」，讓產學之間的落差縮短，學生畢業以後能夠順利進到整體金融產業進一步的發展。

四、強化金融知識的可親近性。結合各金融機構從小學到大學，推廣金融知識教育，並縮短城鄉的差距，來達到全民金融的目標。