守護女性健康 南山人壽建議四大保障迎戰人生三關卡

韓劇「浪漫速成班」強力攻占影音串流排行榜，劇情刻劃一肩扛起家庭照顧責任與經濟重擔的職業女性，面對人生種種挑戰，讓許多女性感同身受。南山人壽呼籲女生們在拚經濟、照顧家庭之餘，也要照顧好自己，對於人生可能面臨的「疾病」、「長照」、「退休」三大關卡，建議女性加強實支實付醫療險、癌症險、長照險、利變型商品等四大保險規劃，以因應未來可能風險。

隨著台灣女性勞動參與率提高，經濟獨立比例也逐漸增加，根據主計總處2021年家庭收支調查，女性經濟戶長占整體家庭比重接近三成，但即便和男性一樣投入職場，女性依然是多數台灣家庭的主要照顧者。

面對工作、家庭、生活的多重角色，為防範意外風險，女性的個人保險需求也跟著增加，南山人壽呼籲女性透過保險轉嫁風險，提早做好保險準備，讓自己無後顧之憂，掌握自己的財富與人生。

從壽險公會統計資料也發現，台灣女性比起男性更有風險管理意識，女性的人壽保險投保率為70.70%，高於男性的65.84%；此外隨著年紀愈大，女性投保人數及人口占率明顯高於男性，主要原因為女性平均壽命較男性長，老年「獨活」的時間變長，女性也更願意提早為自己的老年生活預做準備。

適逢國際婦女節，每個人的一生都可能面臨「疾病」、「長照」、「退休」三大關卡，南山人壽建議女性善用住院日額加實支實付醫療險，不僅可減輕住院病房費的經濟壓力，還能補貼因住院不能工作的薪資損失；實支實付型醫療險還可幫助保戶補足自費醫材和新型藥物等費用缺口，安心選擇高品質的醫療方式。

癌症發生逐漸年輕化，面對高額的癌症治療費用，提醒民眾以健保協同商業保險的觀念，透過保險建構癌症保障，南山人壽為女性設計定期的癌症外溢保單，可針對乳癌及女性常見癌症加強保障，另外還有「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」獎勵機制，及幫助女性運用有限預算，輕鬆擁有癌症醫療保障及一系列健康照顧服務資源。

女性不僅平均壽命長，不健康存活年數也高於男性的7.6年，南山人壽建議運用長期照顧保險補充老年保障缺口，透過分期給付的方式，以支撐持續性的長期照護支出，減輕家人的經濟壓力。

至於想要無後顧之憂地迎接退休生活，不可缺少穩定現金流，建議女性透過「利率變動型保險」做為規劃自己退休保障之工具，力抗長壽可能伴隨的財務或健康風險。